“Hem passat dificultats, però ens n’hem sortit”

Quatre dècades després de posar-se la samarreta de la Penya per primera vegada, Jordi Villacampa va desvincular-se del Joventut de Badalona. L’exjugador va traspassar la presidència del club verd-i-negre a Juanan Morales. “Quan vaig entrar aquí ni en el millor dels casos hauria somniat arribar fins aquí. Els últims 18 anys han sigut intensos i durs, amb encerts i amb algunes errades”, va resumir Villacampa, que va rebre una emotiva ovació dels assistents a la junta extraordinària d’accionistes.

Tot i els aplaudiments, el fins aquest dimarts president va voler fer autocrítica de la seva gestió. “No hem sigut capaços de connectar amb Badalona i no hem sabut explicar bé les coses bones que hem fet. Ens hem deixat castigar massa i hem patit massa en silenci, però hem aguantat com campions. Marxo amb la sensació que la Penya la salven els altres, i això no és així, mai han sortit diners públics directament cap a la Penya. No hem sabut unir les penyes ni liderar el bàsquet de la ciutat. També ens ha costat entendre’s amb l’Ajuntament”, va reconèixer Villacampa. Albert Ventura i Sergi Vidal, capitans de l’equip verd-i-negre, van assistir al seu discurs.

Alleujat després d’assegurar la viabilitat econòmica del club -l’Ajuntament va aprovar ahir un tràmit clau- i d’encarrilar la situació esportiva, Villacampa va tancar un cicle de 18 anys com a president en què 30 joves del planter han debutat a la Lliga Endesa, més del doble que qualsevol altre club. “Hem fet coses bones. Tenim un bàsquet base impressionant i això ens dona una identitat que no té cap equip. Som un club formador i venedor. Hem fet 21 traspassos per valor de més de 12 milions d’euros. Els aficionats han fet una feina de deu. Tenim una marca molt potent i hem sigut capaços de sortir d’un concurs de creditors”, va explicar un emocionat Villacampa, que va voler deixar clar d’on prové la situació econòmica del club. “Mai ens hem endeutat per fitxar jugadors. Sempre ha sigut per comprar actius. Hem passat dificultats, però ens n’hem sortit”, va dir abans de passar el relleu a Juanan Morales. “Moltes vegades oblidem les coses que fem bé. Molts clubs han desaparegut i la Penya segueix aquí. Volem potenciar totes les coses que s’han fet bé i optimitzar les que tenen marge de millora”, va recordar el nou president del Joventut.

