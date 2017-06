"No soc la persona més adequada per ser president del Bàsquet Manresa": Jaume Arnau plega

"Us he convocat aquí per comunicar-vos que avui mateix deixo de ser president del Bàsquet Manresa". Amb aquestes paraules Jaume Arnau ha oficialitzat aquest divendres el seu adeu.

"Vaig prendre la decisió al mes de març. Respon a dos motius essencials. El primer és professional. Vaig obrir un centre de salut i tinc molta feina. Penso que hi he de dedicar més esforços. El segon motiu és que sento que no soc la persona més adequada per a aquest càrrec. Ser president del Bàsquet Manresa m'ha fet veure que no soc la persona més adient. Ha arribat el moment de donar pas a noves persones i noves idees", ha dit.

"Esportivament han sigut dos anys molt complicats" Jaume Arnau Expresident del Bàsquet Manresa

L'expresident ha fet balanç del mandat. "Esportivament han sigut dos anys molt complicats. L'any passat ens vam salvar a l'últim segon i aquesta temporada no ha sigut possible. Ens hem centrat en aconseguir un sanejament econòmic de l'entitat perquè era la nostra obligació. Si ho aconseguim, la gent que vingui no haurà de passar pels mateixos problemes. No estem per tirar coets, però la situació econòmica és millor", ha analitzat durant una roda de premsa de 20 minuts.

"Demano disculpes pels meus errors i per les expectatives que he defraudat. No marxo amb la sensació d'haver-ho fet bé. Dono les gràcies a les persones que m'han ajudat. L'actitud dels socis i dels aficionats és un dels pilars del club", ha opinat Arnau, que ha patit per contenir les llàgrimes.