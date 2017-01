Vítor Faverani canvia l’estat d’ànim del Barça Lassa

No va ser el partit més divertit que s’ha vist al Palau Blaugrana, però el Barça Lassa va superar l’Anadolu Efes (89-78) i va evitar un escenari dramàtic quan tot just som al mes de gener. Tan poc lluït com necessari, el triomf culer va aportar tranquil·litat a un equip que continua jugant amb ansietat. El conjunt català va anotar els mateixos triples que cistelles de dos punts (15).

La coincidència amb el futbol va provocar que l’assistència fos de tan sols 3.389 espectadors, la xifra més baixa de la temporada. Tot i jugar com a local, el Barça Lassa va vestir de groc perquè l’Anadolu Efes es va oblidar la seva segona equipació a Turquia.

Vítor Faverani va tenir una bona estrena i quan tan sols portava quatre minuts sobre el parquet ja havia sumat 7 punts i 4 rebots, més del que Joey Dorsey havia aconseguit en els primers mesos de la temporada. El pivot va acabar amb 18 punts i 8 rebots i la sensació que pot ser útil. La seva actitud va ser molt positiva i va encomanar el seu esforç a uns companys necessitats de bones notícies. A més, la seva adaptació exprés als sistemes de joc de Georgios Bartzokas va ser una benedicció.

El Barça Lassa va ser un despropòsit durant uns primers cinc minuts en què va perdre cinc pilotes i en què els jugadors van donar la sensació de no haver entrenat mai junts. El rival turc va obrir una escletxa de set punts en el marcador (16-23). La reacció culer va arribar des de la línia de 6,75 metres, des d’on el conjunt blaugrana va anotar 7/10 en els primers 20 minuts (33-34). De fet, 15 dels 17 punts que els locals van anotar durant el segon període van arribar gràcies als llançaments exteriors.

El tercer període no va començar bé, però, animat per un motivat Joan Carles Navarro i un solvent Vítor Faverani, el Barça Lassa va tancar el quart amb un parcial de 20-5 que li va permetre acumular una renda de 10 punts (63-53). La renda local va arribar a ser de 15 punts (70-55).

Quan el partit feia baixada, però, l’equip blaugrana va ser incapaç de mantenir la concentració i va deixar que el rival s’acostés en excés (80-78), cosa que va complicar una recta final que hauria pogut ser molt més plàcida. Les pors i l’ansietat del dia de l’Olympiacos van reaparèixer. La punteria de Petteri Koponen, que va anotar 6 dels 8 triples que va intentar, va assegurar una victòria bàsica contra un rival turc que es va quedar sense anotar en els últims tres minuts.

Homenatge a l’equip júnior

Amb la mateixa bona voluntat, però poca imaginació de sempre, el Barça Lassa va aprofitar el descans del partit per homenatjar els joves que fa unes setmanes es van proclamar campions del Torneig Júnior Ciutat de l’Hospitalet. L’equip entrenat per Alfred Julbe va superar en la final el Divina Seguros Joventut (74-58) i va celebrar un títol que no aconseguia des del 2011, quan la generació de Lluís Costa, Josep Pérez i Oriol Paulí va guanyar el campionat.