El cicle de Nacho Rodríguez comença amb triomf (76-71)

El cicle de Nacho Rodríguez va començar amb victòria del Barça Lassa contra el Maccabi FOX de Tel Aviv (76-71), però amb la sensació que se li gira feina. El nou mànager de gestió, la persona encarregada de liderar la reestructuració de la secció de bàsquet, va debutar a la llotja del Palau Blaugrana. L’exjugador va seure entre Albert Soler i un incòmode Rodrigo de la Fuente, amb el qual gairebé no va interactuar durant el partit. El madrileny ha quedat desautoritzat. El malagueny, en canvi, té clar que l’han fitxat per prendre decisions, com va quedar clar des del primer dia. Georgios Bartzokas va convocar el jove Rodions Kurucs en el lloc de Xavier Munford, un dels fitxatges més calamitosos de la història del conjunt culer.

El partit, que tan sols va interessar a 3.037 espectadors, s’hi va posar bé des del primer moment, i el Barça Lassa va començar amb un parcial de 10-0 contra un rival desorientat amb tants canvis d’entrenador i amb poques ganes de competir. El Maccabi va fallar 13 dels 17 llançaments que va intentar durant el primer període (23-13). Tot i que va intentar millorar les seves prestacions durant una estona, l’equip israelià va arribar al descans amb un desavantatge de vuit punts (40-32).

El Barça Lassa, que continua jugant sense cap regularitat, no va saber tancar el partit i el Maccabi ho va aprofitar per arribar a l’últim minut amb un desavantatge de tan sols dos punts (71-69). Tot i que els últims minuts de l’equip blaugrana van ser molt fluixos, farcits de males decisions i d’excessives individualitats, la victòria final va ser per als locals. Gal Mekel va fallar un triple a quatre segons del final que hauria enviat el partit a la pròrroga.

Ante Tomic (15 punts) va ser el màxim anotador local. Joan Carles Navarro, que necessitava quatre punts per convertir-se en el primer jugador de l’Eurolliga que arriba als 4.000 punts, es va quedar sense anotar. El capità no va disputar ni un minut durant la segona meitat.