Un llegat entre els millors

Michael Jordan és el millor jugador de tots els temps. Tant per la seva dimensió com a jugador com pel que representa culturalment. MJ és l’absolut que ens permet mesurar la resta de jugadors; els anteriors a ell, els seus coetanis i els que han vingut després. Cap d’ells s’hi ha acostat tant com LeBron James, que pacientment construeix cada dia el seu llegat. Però quan Kevin Durant va decidir l’estiu passat fitxar pels Warriors i deixar els Thunder, després de nou anys de buscar títols, i trobar-se a ell mateix imitant, precisament, James -que havia deixat els seus Cavaliers per anar a Miami a guanyar anells abans de tornar a casa-, el paradigma va canviar. Els Warriors ho tenen tot per dominar la NBA durant anys gràcies a la peça perfecta que és KD, un jugador únic, un aler de 2,10 que anota de totes les maneres, versàtil, defensor i generós. És possible que, emulant-lo, Durant no permeti mai que James atrapi Jordan, però el que és segur és que pel camí KD està construint el seu propi llegat al costat dels millors.