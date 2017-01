ATwitter pots trinxar el món i a tothom si et dius Donald Trump. Si ets el 45è president dels Estats Units pots despatxar conceptes de política exterior en 140 caràcters i pots abocar-hi els teus pensaments ignorants, naïfs i grollers sense por que et parin els peus. Però si ets futbolista de la lliga anglesa pots beure oli a les xarxes socials.

Que l’hi preguntin al jugador francès del Manchester City Bacary Sagna, que acaba de ser multat per l’Associació Anglesa de Futbol (FA) amb 40.000 lliures esterlines (45.400 euros) per haver escrit al seu compte d’Instagram “10 contra 12” després del triomf (2-1) del seu equip contra el Burnley. El City va jugar amb inferioritat numèrica una hora i, segons va donar a entendre Sagna, amb arbitratge perniciós. Tot i que el futbolista va esborrar el missatge al cap d’una hora i va admetre que s’havia equivocat, la FA li ha imposat una sanció exemplar.

540x306 El missatge a Instagram de Sagna contra l'àrbitre / ARA El missatge a Instagram de Sagna contra l'àrbitre / ARA

N’hi ha per tant? La FA assegura que els jugadors i els entrenadors tenen permès, de manera raonada, criticar l’actuació arbitral sempre que no es detecti prejudici contra l’àrbitre, o es posi en qüestió la seva integritat o es faci un comentari personal ofensiu. Esclar que això depèn del seu criteri. I per aquí es colen greuges comparatius. Per exemple, Sagna s’ha hagut de gratar més la butxaca que el davanter del Burnley Andre Gray, sancionat al setembre amb quatre partits de suspensió i 25.000 lliures per uns tuits homòfobs publicats el 2012.

Pocs esportistes reclamen davant la justícia ordinària el seu dret a la llibertat d’expressió, perquè saben que un conflicte públic amb el seu club o la seva federació podria truncar una ja de per si breu carrera mentre els tribunals decideixen sobre l’assumpte.

Millor centrar-se en l’esport. No cal exigir als futbolistes que siguin diplomàtics, que pensin dos cops abans de dir res. Però sí que siguin educats i respectuosos, conscients de la seva rellevància pública. Fan ben fet els clubs que formen els seus joves jugadors en l’ús de les xarxes socials.

A Alemanya, on no hi ha precedents com el de Sagna, la federació de futbol acaba d’anunciar que el 2016 va recaptar en multes 1,5 milions d’euros que reinvertirà en projectes per a fans, per a joves talents i per al futbol amateur. Al futbol espanyol ja saben com funciona la cosa. Dijous passat fins a quatre jugadors de la Reial Societat van fer tuits crítics amb l’arbitratge després del partit contra el Barça. També el defensa blaugrana Gerard Piqué ha qüestionat fortament l’estament arbitral. Tenen sort de no jugar a Anglaterra. Però no són tan afortunats, pel que fa a la llibertat d’expressió, com un temerari tuitaire ara inquilí de la Casa Blanca.