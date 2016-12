Cristiano va rebutjar 100 milions per anar a la Xina i 300 per al Madrid

L'endemà que es fes oficial el traspàs al Shanghai Shenhua de Carlos Tévez, que passarà a cobrar 38 milions d'euros per temporada, l'agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, va assegurar a 'Sky Sports' que el seu representat ha rebutjat recentment una oferta de 100 milions per temporada del futbol xinès, sense revelar l'equip que estava interessat en l'estrella blanca. La suposada oferta, a més, posava 300 milions sobre la taula de Florentino Pérez per pagar el traspàs del futbolista de Madeira. La proposta, assegura l'agent, va ser rebutjada per totes dues parts. "Els diners no ho són tot. El Reial Madrid és la seva vida. Cristiano és feliç a Madrid i és impossible que se'n vagi a la Xina", va sentenciar Mendes.

El portuguès va aprofitar l'ocasió per continuar treballant la imatge del futbolista, aprofitant els altaveus d''Sky Sports' per reforçar la posició de Cristiano en el duel permanent amb Messi per la primacia al món del futbol. "Cristiano és el millor jugador del món i de la història. És normal que tingui ofertes", va dir.

Les paraules de Mendes arriben unes setmanes després que apareguessin les informacions sobre la presumpta evasió de diners del portuguès, que hauria amagat 150 milions en ingressos publicitaris a la Hisenda espanyola a través d'una societat a les illes Verges britàniques.