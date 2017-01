Les jugadores del Nacional de Montevideo denuncien el seu tècnic per violència de gènere

Unes 20 jugadores de l'equip femení del Nacional de Montevideo han denunciay davant el club l'entrenador de l'equip, Ignacio Chitnisky, per violència de gènere, segons han informat avui mitjans locals.

La carta va ser signada per 20 jugadores aquesta setmana, i s'explica, segons les futbolistes, situacions on Chitnisky es reia de l'aspecte físic de les jugadores, oferiment-se de cent dòlars per lesionar rivals o certa tendència a no anar a tots els entrenaments. Les esportistes asseguren que les burles sobre el seu aspecte físic entra "dins de la definició de violència de gènere recollida per la Convenció Interamericana per prevenir, sancionar i eradicar la violència contra la dona", creada el 1994. Així, les futbolistes citen un dels articles d'aquesta proclama que estableix les diferents situacions que integren la figura de violència de gènere.

"Moltes vegades va mostrar tenir poc respecte per les jugadores, parlant-malament, sense afavorir una motivació adequada", assenyalen les 20 jugadores en l'escrit. Així mateix, afirmen que l'entrenador "va mostrar clars abusos de poder, que en molts casos es vinculen amb l'afavorir a algunes en detriment d'altres i, en altres casos, limitant severament la carrera esportiva d'algunes jugadores". I tot, "sempre incitant a la violència, la promou envers les rivals" continua l'escrit.

De moment, les autoritats del club no s'han pronunciat sobre el tema.