El Girona se cita amb la història

La il·lusió, el desig, l’esperança i la passió són elements fonamentals en la vida de qualsevol persona. També són els actius més importants per a un Girona que rep aquest diumenge (a les 20 hores, per Movistar Partidazo) el Saragossa amb l’objectiu d’aconseguir el punt que el separa de Primera Divisió. A més, l’equip català podria pujar perdent contra els aragonesos si es produeix una punxada del Getafe i si el Tenerife no aconsegueix sumar els tres punts contra al Nàstic.

Amb la il·lusió amb què es va presentar a Almeria el 2013, amb el desig que el va enfrontar amb el Lugo el 2015, amb l’esperança que el va portar a protagonitzar una segona volta memorable el 2016 i amb la passió que ha mostrat durant tot aquest curs, el conjunt de Pablo Machín vol lligar un ascens fonamentat en els 44 punts obtinguts dels 54 que es van posar en joc entre els mesos d’octubre i març. El destí, capritxós i impredictible, ha escollit Montilivi com a escenari dels fets, esperant que els gironins es treguin la càrrega acumulada durant els últims anys, tot i que, en el pitjor dels casos, seguirien depenent d’ells mateixos en l’última jornada. Al davant es trobaran un Saragossa que també en té prou amb un empat per aconseguir el seu objectiu: la permanència. El conjunt aragonès no passa per un bon moment a nivell institucional, debatut entre la llosa del seu passat i la incògnita del seu futur, i ja acumula cinc partits seguits sense aconseguir la victòria.

“És el partit més important de la història del nostre club”, deia Eloi Amagat en la prèvia d’un partit que comporta la pressió afegida de les grans cites. “Només els que som dins sabem què és estar amb aquesta pressió durant tantes setmanes”. El migcampista gironí apunta a la titularitat després de la lesió patida per Pere Pons diumenge passat a Tarragona, en la derrota contra el Nàstic. Tot i que Pablo Machín no va voler descartar-lo ni a ell ni a Maffeo -“Som molt prudents i esperarem fins a l’últim moment”-, el cert és que la participació del jugador de Sant Martí Vell està pràcticament descartada per a una de les cites més importants de la història del Girona. “Perdre a Tarragona va ser un pal molt gros i no volem que es repeteixi, sortirem a morir”, confessava Juanpe, un dels imprescindibles del tècnic sorià. “La setmana se’ns està fent molt llarga, però tenim una oportunitat molt maca davant que ens fa estar amb moltes ganes”.

Machín somia amb “recordar aquest partit per sempre”, un partit en què a la majoria de cases d’apostes no es permet apostar, ja que l’empat beneficia els dos equips. “Ningú ens ha regalat res, per això té molt de mèrit i és tan merescut. El sentit comú diu que si a dues parts els convé alguna cosa, s’acaba produint”, va admetre Machin. “El Girona té la millor afició que es pot tenir, ens hem de sentir partícips tots, ja que fa molt poc estàvem a la merda i ara podem estar a la glòria”, va afegir sobre l’afició, que omplirà Montilivi. Mitjançant les xarxes socials, els aficionats i socis han fet una crida per rebre l’equip a l’esplanada de tribuna amb la intenció de donar suport als seus. La trobada està prevista per a les sis de la tarda, mitja hora abans que l’equip arribi. Allà seran rebuts amb tots els honors i amb el convenciment que, aquest cop sí, serà el definitiu.

El Nàstic vol enllestir la feina

Amb el Reus, que rep el Valladolid, ja salvat, el Nàstic visitarà el Tenerife amb l’objectiu de sumar tres punts. Nano Rivas, el nou tècnic, va debutar amb triomf contra el Girona i ara buscarà una victòria, que significaria certificar la permanència a Segona, sense Dimitrievski, convocat amb Macedònia, ni el lesionat Emaná. Luismi, en canvi, torna a la convocatòria grana.