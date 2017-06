El Nàstic de Tarragona jugarà un any més a Segona

Al futbol hi ha molts tipus d’alegries. Tot just fa una setmana, el Girona celebrava un ascens històric a Primera. Ahir el Nàstic de Tarragona respirava alleujat sobre la gespa: continuaran un any més a Segona. Van guanyar (1-0) l’UCAM Múrcia, que amb la derrota va perdre la categoria. La joia de l’ascens, l’èxtasi de la salvació i el drama del descens. En definitiva, la grandesa i l’amargor del futbol. Una grandesa que no s’entendria sense els aficionats: 11.123 persones van tenyir de grana ahir el Nou Estadi de Tarragona.

El formigueig de seguidors del Nàstic va ser constant des d’una hora abans del partit. Samarretes granes d’anys diferents van anar omplint les grades, algunes, les del retorn a Primera ara fa 11 anys, amb els dorsals ja gastats pel pas del temps. Ahir, però, el record de Primera quedava lluny. Era un dia d’urgències. Així es va plasmar des del primer minut a la gespa, sense un clar dominador del joc i deixant un primer temps entretingut, però sense gols.

A la represa, els locals van sortir com un huracà. Uche va ser objecte de penal als 2 minuts, que el col·legiat Cuadra Fernández no va xiular. L’UCAM va respondre pocs minuts després amb una rematada ajustada de Basha que va rebutjar un Reina imperial. El Nàstic continuava intentant-ho esperonat per la seva gent, que va viure un primer moment d’èxtasi quan Reina va aturar un penal a Jona al 18 de la segona. Rugia el Nou Estadi, però els murcians, conscients que només els valia la victòria, pressionaven. La segona part va continuar amb un UCAM a la desesperada que va veure com Manu Barrerio, ja en l’afegit, marcava l’únic gol del partit i el Nou Estadi esclatava d’emoció. Al final, invasió de l’afició grana a la gespa i abraçades. Després de 42 jornades i amb fins a tres entrenadors diferents, el Nàstic de Nano Rivas (tres partits dirigits, tres victòries) seguirà a la Segona Divisió. L’UCAM és l’altra cara de la moneda, ja que se suma al Mallorca, l’Elx i el Mirandés com a equips que baixen de categoria.