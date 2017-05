El Madrid ja no és en blanc i negre

Sovint es deia que, encara que el Reial Madrid fos l’equip amb més Copes d’Europa de la història, això no significava necessàriament que fos el millor equip del Vell Continent. Almenys, aquesta era la tesi que s’abonava -especialment des de Barcelona- quan es recordava que la majoria dels seus títols a la competició s’havien aconseguit a mitjans del segle passat i que, per tant, no podien tenir el mateix valor que els actuals. Al segle XXI, però, s’ha capgirat aquesta dinàmica i l’equip de Chamartín ha recuperat la supremacia europea.

A Cardiff, el Reial Madrid es veurà les cares amb el Juventus, i optarà a la seva duodécima Champions, fet que els convertiria en el primer conjunt que guanya dues vegades consecutives la competició des del canvi de format del 1992, quan va passar de la Copa d’Europa a la Lliga de Campions. Els blancs van fer els deures contra l’Atlètic de Madrid, el seu rival a les semifinals, de la mateixa manera que la Juve va desfer-se del Mònaco.

Diuen els experts en màrqueting i finances esportives que guanyar l’ orelluda suposa un impuls econòmic i de popularitat del qual et pots beneficiar entre dos i tres anys, tant per buscar espònsors com per millorar contractes de patrocini o aconseguir gires arreu del món. A això s’hi afegiria un intangible que no passa per alt als despatxos nobles del Bernabéu, la possibilitat d’ampliar la llegenda del club. I és que a Madrid no amaguen que la possibilitat de guanyar dues Champions seguides és un caramelet que els ve molt de gust, sobretot al president Florentino Pérez. “Hi està obsessionat. Sap que té una oportunitat d’or i no la vol desaprofitar”, explica una persona que coneix bé el president madridista. No és només l’orgull d’engreixar el palmarès, sinó que també “suposaria minimitzar l’efecte Messi amb el Barça”. I és que, si els blancs acaben guanyant a Cardiff, resultarà que hauran aixecat els mateixos títols europeus que els blaugranes durant l’etapa en què al Camp Nou ha jugat un dels millors futbolistes de la història.

Madrid-Juve a Cardiff

La final del 3 de juny serà, d’alguna manera, la revenja de la final que els dos conjunts van disputar a Amsterdam el 1998, i que va acabar amb triomf madridista per 1-0, amb un gol polèmic de Predrag Mijatovic per possible fora de joc. En aquella Juve hi jugava precisament Zinedine Zidane, actual tècnic del Reial Madrid. Zidane va fitxar pels blancs el 2001, un any després que Florentino Pérez guanyés les eleccions, i en la seva primera temporada aixecaria la Champions derrotant el Bayer Leverkusen (2-1) amb el francès com a protagonista, autor d’una volea preciosa que va significar el segon gol del Reial Madrid. Curiosament, Zidane arribava l’any passat a la banqueta del Madrid i, a les primeres de canvi, també duia els blancs a guanyar l’ orelluda, en superar l’Atlètic de Madrid a la final de Milà, a la tanda de penals, després que el partit acabés amb empat a un. Queda lluny, doncs, aquell mantra que menystenia el valor dels títols i que, fins i tot a mitjans de la dècada dels 90, va ser motiu d’un anunci de vehicles totterreny en què es feia mofa d’aquelles Copes d’Europa en blanc i negre, l’última de les quals del 1966.

El 1998 trencaven la malastrugança i des del canvi de mil·lenni el Reial Madrid ja ha aixecat quatre vegades l’orelluda -tantes com el Barça-, amb la diferència que, des d’avui, els blancs són els que més cops han arribat a la final de la màxima competició europea de clubs. Amb la d’aquest 2017, cinc vegades: el 2000, el 2002, el 2014 i el 2016, i totes amb resultat favorable per al Madrid.

El Barça ha arribat a la final quatre vegades durant el segle XXI (2006, 2009, 2011 i 2015), totes guanyades pels blaugranes. L’altre equip que també hi ha arribat quatre cops és el Bayern Munic (2001, 2010, 2012 i 2013), si bé els bavaresos només van aixecar dos cops el títol, mentre que el Milan, el Manchester United i el Juventus han arribat a la final en tres ocasions. Per tot plegat, els equips de la Lliga espanyola són qui més vegades ha arribat a la final en el nou mil·lenni (13), i l’han guanyat vuit cops. Al darrere, la Premier anglesa (vuit finals i tres títols), la Serie A italiana (set finals i tres Champions) i la Bundesliga (sis finals i dos títols).

Al segle XXI, el Reial Madrid ha deixat de ser un equip en blanc i negre a la Lliga de Campions.