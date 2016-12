Tunísia derrota Catalunya als penals (3-3, 4-2)

Tunísia ha derrotat Catalunya en el tradicional amistós de Nadal disputat a Montilivi. La selecció tunisiana, en plena fase de preparació de la Copa d'Àfrica, ha dominat durant bona part de l'enfrontament i ha rematat la feina a la tanda de penals després que els 90 minuts reglamentaris acabessin amb empat (3-3, 4-2)

Ha estat Tunísia qui ha començat millor, amb més bona pressió i joc col·lectiu. De seguida s'ha vist que els tunisians estaven més rodats, més habituats a jugar junts. L'equip visitant ha tingut la pilota i ha dut el pes del partit, fet que li ha permès trencar la defensa catalana en diverses ocasions.

La primera arribada l'ha pogut salvar Jordi Masip, però no la segona, que ha acabat amb el gol de Youssef Msakni. El davanter tunisià ha estat l'home més perillós i ho ha demostrat també amb el segon gol, en què ha culminat un contraatac i ha superat novament Masip amb un xut per sota les cames.

En mitja hora, Tunísia ja guanyava per 0-2 i semblava que no tindria problemes per endur-se la victòria. Però a partir d'aquí ha arribat la reacció catalana, que amb el pas dels minuts s'ha anat conjuntant, jugant més com un equip. I així, Gerard Moreno ha trobat un forat a la frontal per marcar el primer gol català amb un xut creuat.

Al descans, els dos entrenadors han fet un reguitzell de canvis i la jugada li ha sortit millor, a Catalunya, que ha estat més ben posicionada a la gespa de Montilivi. Tot i així, el primer gol de la segona meitat ha estat visitant, amb una gardela de Msakni –que anotava el seu 'hat trick'– que s'ha colat per l'escaire d' Edgar Badia, el porter català en els segons 45 minuts.

La reacció catalana, però, no s'ha fet esperar. Només dos minuts després, Sergio García rebia una pilota a l'esquerra de l'àrea i ajustava el marcador amb un xut creuat. I quan faltava un quart d'hora per acabar, Joan Verdú rematava de cap una centrada lateral per fer l'empat definitiu.

Catalunya tindria encara alguna ocasió per guanyar durant el temps reglamentari, igual que Tunísia. La més clara, un córner servit en estratègia que salvava el porter Edgar Badia a la línia de gol.

Ja a la tanda de penals, Tunísia ha estat més encertada i només ha fallat un penal, mentre que Catalunya n'ha desaprofitat dos, els de Joan Verdú i Víctor Álvarez. El desplaçament a Girona no ha dut sort a la selecció quadribarrada.