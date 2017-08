Quan les grans lligues entretenen i eduquen

La NFL ha suspès aquest cap de setmana amb sis partits el jugador dels Cowboys de Dallas Ezekiel Elliott per les acusacions de violència domèstica que va presentar públicament fa uns dies la seva exparella Tiffany Thompson. Tot i que no hi ha una sentència judicial, l'acció de la competició, davant simplement els indicis, ha estat lapidària. La seva organització sap –sempre ho ha sabut– que és el centre d'atenció de milions de persones. Ara, a més, entenen que són un exemple a seguir, que creen models de conducta, esportiva i no esportiva. Ho han interioritzat a ritme d'escàndols de coneixement popular (Josh Gordon, Adrian Peterson, Greg Hardy, Ray McDonald, entre d'altres) i de reaccions insuficients.

El cas de Ray Rice va ser el que va crear un precedent que va obligar la Lliga a canviar les seves polítiques per abolir primer i condemnar després aquest comportament. El 2014, la llavors estrella dels Baltimore Ravens va deixar inconscient Janay Palmes, la que al cap d'un mes seria la seva dona, d'un cop de puny a l'ascensor de l'hotel d'un casino d'Atlantic City. Com a conseqüència d'això, la competició va castigar-lo amb dos partits sense jugar. La filtració i posterior publicació del vídeo de l'incident va dinamitar la situació i va deixar en evidència l'actuació dels màxims mandataris de la NFL. Es va criticar que actués d'una forma tan permissiva.

El comissionat, Roger Goodell, va reaccionar, va haver de fer-ho. "No hem estat encertats", admetia posteriorment. Si s'actuava, s'havia d'actuar de debò, a l'altura de la situació. Goodell va organitzar una reunió amb tots els propietaris de les franquícies per deixar clar que la Lliga, els equips i els jugadors "tenien una responsabilitat civil", i que l'havien de complir. "Hem de focalitzar què hem de fer, quins canvis hem de dur a terme, com hem de fer-los efectius o com de prendre decisions més ràpid", va explicar. Al cap d'uns mesos i per primera vegada a la seva història, la Super Bowl emetia un espot en contra de la violència de gènere, reproduint una trucada d'una dona a la policia per demanar ajuda. Era l'acció més mediàtica per reafirmar la postura d'un dels espectacles més grans del món de l'esport.

La NBA, pionera

La competició que dirigeix Adam Silver té clar que s'han de condemnar aquest tipus de comportaments

La NFL, tard, segueix els passos de la NBA, primer a càrrec de David Stern i ara d'Adam Silver, molt més estricte i exemplar en aquesta matèria. "La violència domèstica és un problema social seriós i no és ètic per a qualsevol comunitat que s'enorgulleix dels valors del respecte als altres, la defensa de la moral i la decència", explicava Silver el 2014. La premissa és tolerància zero. Amb jugadors (com Ron Artest el 2007, castigat per abusar sexualment d'una dona) o directius (l'antic propietari dels Clippers Donald Sterling va ser expulsat del circuit per comentaris racistes). Les declaracions de l'actual comissionat arribaven arran d'un dels capítols més sonats dels últims anys i que té com a protagonista, precisament, un jugador del Reial Madrid: Jeffery Taylor.

L'estatunidenc, d'origen suec, va estar 24 partits sense poder entrar en la convocatòria dels Charlotte Bobcats, llavors el seu equip, en ser condemnat per un delicte de violència de gènere. Segons l'informe policial, els fets van passar el 25 de setembre del 2014 en un hotel d'East Lansing, Michigan. L'ara jugador blanc i la seva parella estaven bevent i, en un moment puntual, van començar a discutir en veu alta. Taylor, accelerat, va empènyer la dona fins al passadís, on va xocar amb una porta. L'esportista, després de donar un cop de puny a la paret i fer-hi, literalment, un forat, va ser detingut. La postura de la NBA arran del serial va ser exemplar. De fet, és el càstig més dur que ha imposat la Lliga nord-americana de bàsquet per un motiu extraesportiu. No és unilateral, ni un criteri personal de Silver. L'estatut de la NBA autoritza el comissionat a sancionar un professional que ha estat culpable per una conducta que no s'ajusti als "estàndards de moralitat i joc net".

"La suspensió és necessària per protegir els interessos de la NBA. La conducta del senyor Taylor viola la llei i, segons la meva opinió, no s'ajusta a les normes de la moral, és perjudicial i va en detriment de l'organització i la imatge que reben els espectadors. Tenim la necessitat de frenar conductes similars en el futur i de desenvolupar un consens social. Les lligues esportives professionals han de respondre a aquests incidents de manera més contundent", afegia Silver. La cúpula de la competició intenta polir el seu producte i no accepta aquest tipus de comportaments, molt més sonats que els habituals (queixes al col·lectiu arbitral i vocabulari inapropiat, durant els partits o via xarxes socials). L'entrenador dels Golden State Warriors Steve Kerr sintetitzava l'estratègia ara fa uns mesos, quan la seva franquícia va decidir abonar el sou total del contracte de José Manuel Calderón hores després de contractar-lo i, posteriorment, tallar-lo. "Segons com tractis la teva gent, t'anirà millor o pitjor el negoci".