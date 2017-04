La conseqüència d’una actitud

“Tinc una notícia bona i una de dolenta. Quina vols primer?” L’ Ariana Sánchez vol començar amb la dolenta. “Que avui entrenaràs sola amb mi. La bona és que treballarem coses que et serviran”. És la manera com Miguel Sciorilli intenta fer una campiona de pàdel d’aquesta reusenca que al juliol farà 20 anys i que al març, a Santander, va guanyar la prova inicial del World Padel Tour. Era el primer cop que arribava a semifinals i ara és la primera catalana que ha guanyat. Ho va fer davant la madrilenya Marta Ortega, amb qui ve d’arrasar en categories inferiors. Van ser campiones del món infantils el 2011, cadets el 2013 i júniors el 2015, i ara, ja contra adultes, han sabut tocar la tecla per tombar les millors parelles del circuit. Són la revelació del pàdel femení.

“L’any passat sempre quèiem a quarts. Competíem bé, ho teníem a prop, però ens tocaven les número 1 i no acabàvem de poder amb elles”, reflexiona Sánchez a l’Star’s Padel de Cornellà, on s’entrena cada setmana. Explica que la clau del bon inici d’aquest any ha sigut l’aposta que ha fet per dedicar-s’hi més professionalment i, tot i que ho compagina amb els estudis de fisioteràpia a Bellaterra, està decantant la balança en favor de l’esport. “Has de decidir; és impossible anar a totes en les dues coses i ara vull dedicar-me al pàdel”. Mira l’hora, mossega l’entrepà de tonyina i ho ratifica: “De fet, ara hauria de ser a classe i no puc anar-hi perquè tinc entrenament”. En concret, una sessió de pista al matí que s’allargarà més d’una hora i, després de dinar, treball al gimnàs. Tot personalitzat, específic per a ella.

"Abans em precipitava amb alguns punts. Ara busco una tornada més i ens va millor" Ariana Sánchez Jugadora de pàdel

Ho diu tranquil·la, en to ferm i il·lusionat, i mira com, al costat, l’entrenadora Marcela Ferrari dona instruccions a Fernando Belasteguín, promotor del centre i màxim exponent del pàdel. Un referent. Un mirall per a Sánchez, terratrèmol esportiu a l’escola fins que el seu pare la va iniciar al món del pàdel a Reus. La seva és una generació que ha après a associar la raqueta a una pista tancada, que no ha anat a parar al pàdel a partir del tenis, com passa amb l’exjugadora Marta Marrero o les bessones Sánchez Alayeto, números 1 i 3 del rànquing mundial. “No és determinant, però és cert que tant la Martita com jo ens hem iniciat amb mentalitat 100% pàdel”, diu.

Les dues tenen un joc fresc, valent, agressiu a la xarxa, ple de cops guanyadors. La majoria de parelles esperaven l’error; elles busquen l’encert i n’assumeixen els riscos. Aquesta és la seva aposta i la seva revolució. Des del revés a la zona esquerra de la pista, Sánchez aporta una col·lecció de recursos inacabable i una potència de cames que li permet arribar a tot i, amb el temps, està guanyant maduresa tàctica per no desesperar-se contra les rivals que busquen trencar-li el seu pàdel ràpid. “Abans em precipitava amb alguns punts. Ara busco una tornada més i ens va millor”, reconeix. Sciorilli l’escolta, li pregunta sensacions i li proposa solucions per estabilitzar els cops sense perdre agressivitat. El control del centre de gravetat, l’espera per atacar la pilota, la freqüència de peus, la zona d’impacte o l’angle de sortida de la pala. Detalls que marquen la diferència.

La seva connexió amb Ortega és absoluta. Fa anys que juguen juntes i, malgrat que s’entrenen a distància, no els falta entesa en els partits. Veuen i viuen el pàdel de la mateixa manera. “Acaba sent una qüestió de confiança, i sé que, quan no estic del tot bé, ella m’ajudarà”, apunta. Els tècnics coordinen els entrenaments i creuen informació per polir-les com a parella. Després, quan arriba la setmana de torneig, destinen els primers dies a situar-se i acumular hores de pista juntes.

Són conscients que és el seu moment i que l’han d’aprofitar. “Hem passat dels streamings per internet a les emissions en directe per televisió (a GOL), i això és genial per promocionar el pàdel femení”. Reforçarà les apostes de patrocini i la repercussió mediàtica d’uns èxits que, de moment, es limiten a ser el més comentat a la cafeteria de l’Autònoma. “Hi estic enganxant els companys de classe”, i somriu. La pròxima cita serà el 8 de maig a la Corunya.