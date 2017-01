La lluita pel control del missatge al Barça

Els canvis en el model de comunicació del Barça impliquen un nou equilibri de forces dins el club, una institució en permanent convulsió: tothom busca consolidar la seva parcel·la, si no ampliar-la. Els grans beneficiats de la marxa d' Albert Roura com a director de comunicació són Albert Soler, Òscar Grau i el nou director de 'Marca FCB', una figura que el club està buscant en el mercat i que s'encarregarà de potenciar la marca Barça arreu del món. Ells són els guanyadors, aconsegueixen reforçar-se dins un organigrama que ha dissenyat Josep Maria Bartomeu, amb José Manuel Lázaro com a responsable de la comunicació de l'àrea esportiva i Toni Ruiz de la corporativa.

Amb l'adéu d'Albert Roura -home de la confiança del vicepresident Manel Arroyo- es dibuixa un escenari que fa temps que es buscava al Barça. "Fa anys que s'hauria d'haver fet, el model no funcionava, era anacrònic, el director de comunicació assumia massa coses", asseguren els actors implicats en aquesta complexa equació. Ara hi haurà dos professionals amb dilatada experiència dins del club -Lázaro i Ruiz-, encarregats del dia a dia, amb parcel·les clarament diferenciades, mentre les decisions estratègiques les prendran els executius que formen part del comitè de direcció.

"Fa anys que s'hauria d'haver fet, el model no funcionava, era anacrònic, el director de comunicació assumia massa coses"

D'aquesta manera, la Ciutat Esportiva passa a ser un òrgan independent des d'on es gestiona tot el que hi passa sense cap tipus d'ingerència des de les oficines del Camp Nou. "La coordinació serà més fàcil", admeten a Sant Joan Despí. El director d'esports professionals, Albert Soler, figura de màxima confiança de Bartomeu, controlarà juntament amb Lázaro –que va passar aquest estiu a treballar amb ell– tot el missatge esportiu. "Els jugadors fan cas al Lázaro; amb Roura, malauradament no passava", defensen al Camp Nou per justificar els últims moviments. Un canvi en l'equilibri de forces que arriba només uns dies després que Soler destituís Pere Gratacós com a responsable de relacions institucionals per haver parlat de la renovació de Messi, assumint ell mateix aquestes funcions a partir d'ara.

També el CEO, Òscar Grau, reforça encara més la seva posició. És també una de les persones més properes a Bartomeu, i ja en la remodelació executiva de l'octubre va assumir el control del missatge. A l'organigrama que va presentar el Barça, comunicació passava a dependre de Grau i no directament de presidència, com havia passat en alguns moments del passat. Durant els pràcticament tres anys de mandat de Bartomeu, el dibuix de com ha de funcionar l'entitat ha variat moltíssim. Hi ha dues versions. La primera, positiva, que el president va afinant el model a mesura que pot moure les peces, escenificant la deriva cap a un model on els directius perden pes i en guanyen els executius. La segona, més crítica, que no hi ha un rumb clar i es va canviant el model a mesura que sorgeixen els incendis. "Grau cada vegada mana més", assumeixen al club, i ho lliguen amb l'adéu de Roura: "Ha de treballar amb persones de la seva confiança".

Soler, Grau i l'esperat director de 'Marca FCB' seran els encarregats de gestionar el missatge. Conjuntament a un quart actor, Jaume Masferrer, una figura a l'ombra, ja que treballa com a assessor del president des de fora del club. Ell va ser l'artífex de la victòria electoral de Bartomeu el 2015, i des de llavors l'acompanya en les grans decisions. Masferrer ajuda a dibuixar el camí que ha de seguir el Barça en el futur, dissenyant el pla estratègic, un rol que ha entrat en conflicte en alguna ocasió amb la feina de Roura.

El problema és de model

L'adéu de Roura –que dilluns a la tarda va ser comunicat a la resta del departament– suposa el cinquè canvi de director de comunicació des que Bartomeu va arribar al club el 2010, de la mà de Sandro Rosell. La gestió del cas Messi ha estat la gota que ha fet vessar el got. Però ja feia temps que Roura s'havia plantejat abandonar el càrrec, cansat de no poder tirar endavant les polítiques comunicatives que ell considerava oportunes per explicar la realitat del club. El fins dilluns 'dircom' del Barça s'ha trobat moltes portes tancades durant aquests últimes mesos, ja que al Camp Nou preval la idea que cal 'bunqueritzar-se' més, utilitzar els canals oficials i reduir el missatge, una premissa que comparteix Bartomeu i la majoria de persones del seu entorn. Com menys missatges, menys soroll i menys escletxes. I no es tracta d'una imposició dels jugadors –cada vegada amb més poder i que ja combreguen amb aquesta política de mínims–, sinó de la visió de club que domina ara mateix a l'entitat.

Roura cau després que ho fes Albert Montagut fa un any i mig. L'anterior 'dircom' havia entrat al Barça de la mà de Rosell, i Bartomeu, quan va agafar el relleu presidencial, el va fulminar. Anteriorment, Xavi Martín havia portat el govern de la comunicació, però el seu enfrontament amb el llavors director general, Antoni Rossich, el va portar a marxar del club. Era el tercer 'dircom' de l'era Rosell, després que guanyés les eleccions amb Pere Jansà (actualment a l'àrea social) i posteriorment situés al càrrec a Ketty Calatayud (actualment dins el departament). El control del missatge és vital en un club de la dimensió del Barça, on conflueixen interessos econòmics, empresarials i personals, tant de dins de la mateixa entitat com de l'entorn.