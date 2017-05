"Es busquen còmplices": l'Olot engega una campanya per recollir diners per anar al Mundial

Un any més, el Club Patinatge Artístic Olot ha engegat una campanya per recollir diners per tal de finançar el desplaçament per disputar el Mundial de grups de xou al setembre. Aquest any toca anar fins a Nanjing, a la Xina, i, per tant, la despesa és més gran que la de l'any passat, en què les patinadores es van desplaçar fins a Novara, a Itàlia.

Sota el títol " Es busquen còmplices", l'entitat garrotxina busca que la gent s'engresqui i es sumi al seu projecte. Així, han engegat una campanya de micromecenatge amb què pretenen recollir 25.000 euros, el que estimen que costen els bitllets d'avió, la inscripció al campionat i els visats dels 28 integrants de l'expedició: 25 patinadores, dues persones de l'equip tècnic i un representant del club. I és que, en total, per cobrir totes les despeses del Mundial, l'Olot creu que la xifra ascendirà als 60.000 euros.

Per donar visibilitat a la campanya, les patinadores i els dos tècnics de l'Olot han fet un vídeo. Les patinadores hi asseguren que tenen "un somni gran i llunyà". Després de guanyar el 12è europeu, aquest any, a Nanjing, als World Roller Games, busquen el seu onzè or al Mundial. "Fa anys que sobrevivim com un esport minoritari, però competim com si fóssim professionals", expliquen, i afegeixen que ha sigut gràcies a "l'ajuda de pares, junta i patrocinadors" que han arribat fins on són ara. " 9.500 quilòmetres ens separen d'un somni, 9.500 quilòmetres separen Olot de Nanjing", apunten. Així, demanen a la gent que se sumi al seu projecte i les ajudin a competir al Mundial al setembre. "Junts escriurem aquesta història i junts arribarem a la Xina", conclouen.