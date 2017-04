La Santboiana obra el miracle i guanya la Copa (16-6)

La Santboiana ha aconseguit la victòria en la final de la Copa del Rei de rugbi que s'ha disputat al Nuevo Zorrilla de Valladolid. Els del Baix Llobregat han derrotat El Salvador (16-6) contra pronòstic i han aconseguit un títol que no aixecaven des de l'any 2000.

En un partit tens, físic i molt tècnic, el degà ha aconseguit el triomf gràcies a molt rigor defensiu i a una segona part de luxe en què han aconseguit els punts de la victòria. El primer temps ha acabat amb 0-3 per als 'amfitrions', obtingut amb un xut a pals en la darrera acció. Però a la represa, una Santboiana impecable ha aconseguit dur el partit al seu terreny i doblegar un equip que s'ha quedat sense arguments en atac i en defensa.

La Santboiana ha hagut de lluitar contra tots els elements, començant per la decisió de la Federació Espanyola de fer disputar la final en un camp no neutral, a Valladolid. El Nuevo Zorrilla s'havia d'omplir amb 26.000 persones, i només mil d'aquestes eren de Sant Boi. Però això no ha estat impediment perquè el degà es fes amb la victòria. Tampoc la pluja o el vent, que han condicionat el joc en bona part de l'enfrontament.

El Chami, que jugava amb el vent a favor a la primera meitat, no ha pogut estrenar el marcador fins a la darrera jugada, amb un xut a pals. Fins aleshores, la Santboiana ha estat rigorosa en defensa i estèril en atac, i ha jugat bona part dels primers 40 minuts en camp propi.

A la represa han canviat els papers. Una Santboiana més valenta i amb les idees més clares ha passat a dominar i, sobretot, a ser letal en atac. Amb el lideratge d'Afa Tauli -escollit jugador més valuós- i l'efectivitat d'Albert Millán en els xuts a pals, el degà ha aconseguit posar-se amb avantatge (6-3). L'acció clau, però, ha arribat al minut 60. En una pilota a cinc metres de la línia de marca, Mitchell s'ha inventat un globus per assistir la pilota a Francisquello que, a bandera, ha aconseguit l'única marca del partit.

Amb la transformació de Millán (13-3), el Chami ha sortit en tromba buscant retallar distàncies, però entre la bona defensa de la Santboiana i la falta d'idees en la construcció, només ha pogut ajustar el marcador amb un xut a pals. En canvi, el degà ha sentenciat amb un nou xut de Millán que ha tocat al pal abans de convertir-se en el 16-3 definitiu. Disset anys després, la Copa torna a Sant Boi.