Rafel Nadal aixeca el seu desè Godó (6-4, 6-1)

Rafel Nadal ha fet bons els pronòstics i ha aconseguit aixecar el Godó per desena vegada. El tenista manacorí ha aconseguit el títol després de derrotar l'austríac Dominic Thiem en dos sets (6-4 i 6-1), en 1 h i 30 min.

El duel ha estat igualat en els primers compassos i s'ha trencat en el desè joc, amb 5-4 i servei per a Thiem. Nadal ha aconseguit el 'break' i s'ha endut el set. De retruc, ha aconseguit un triomf moral contra un Thiem que ha perdut confiança. L'austríac ha buscat cops guanyadors però s'ha trobat amb un Nadal que semblava un gegant i que ha posat la directa: ha guanyat el segon i definitiu set per la via ràpida, amb dos trencaments consecutius.

Després de guanyar el seu desè Masters 1000 de Montecarlo, Nadal guanya ara el seu desè Barcelona Open Banc Sabadell i buscarà d'aquí un mes el seu desè Roland Garros.