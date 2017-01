Ecclestone deixa de ser el patró de la Fórmula 1

L'anglès Bernie Ecclestone ha deixat de ser, a partir d'aquest dilluns, el patró de la Fórmula 1. Segons publica la revista 'Auto, Motor und Sport', el britànic serà rellevat pel nord-americà Chase Carey.

"Avui he estat destituït. Estic senzillament fora. És oficial. Ja no dirigeixo l'empresa. El meu lloc ha estat assumit per Chase Carey", ha indicat Ecclestone a 'Auto Motor und Sport' després de ser rellevat pel president del consorci nord-americà Liberty Media, que es va fer amb els drets comercials del Mundial de F-1 el 17 de gener.

Ecclestone, de 86 anys, ha explicat a la revista que no deixarà del tot la Fórmula 1; un esport, negoci i espectacle que dirigia des dels últims quaranta anys. Pel que sembla, Liberty li ha ofert la presidència d'honor de la F-1 després de ser rellevat en el càrrec per Carey, de 68.

"La meva nova posició és una expressió americana. Una mena de presidència d'honor. Utilitzo aquest títol sense saber encara què significa", ha dit Ecclestone a 'Auto, Motor und Sport'.