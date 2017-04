Tot en quatre dies

El futbol té moltes grandeses. Una d’elles és quan arriba cada any la recta final de la temporada i en poques setmanes es decideixen els títols. Després de mesos de competició, per petits detalls es passa de l’èxit al fracàs. Sense matisos. I aquest moment ha arribat ara, a falta de quatre o cinc setmanes perquè s’acabi tot. Són detalls que poden marcar una època, com el gol d’Iniesta a Stamford Bridge a l’últim minut. Aquell xut va desencadenar una sèrie d’èxits i l’inici d’una època gloriosa per al Barça. I mai sabrem què hauria passat si no hagués entrat i si el Barça hagués quedat eliminat. Detalls.

El Barça va tornar a ser atropellat per segona vegada consecutiva a la Champions. Davant dels ulls de tothom. Difícil d’entendre que aquests cracs mundials tornin a ensopegar amb la mateixa pedra. Però així ha sigut. I ara arriba aquell moment que t’ho jugues tot. I aquesta vegada passarà en quatre dies. Dimecres contra la Juve i diumenge al Bernabéu. Si els de Luis Enrique no són capaços de guanyar els dos partits diran adeu a la temporada i es quedaran amb el premi de consolació de la Copa del Rei. Bé, i en un d’ells no només els val la victòria.

Poc més de 100 hores en què t’hi jugues la feina de tota una temporada. I en el cas dels blaugranes hi ha un agreujant: el paper que faci el teu etern rival. Perquè no només s’ha de valorar que tu guanyis o perdis, sinó quins d’aquests títols que tu deixes escapar se’n van a mans del Madrid. I això sí que fa mal. Perquè els blancs sumen dues Champions en tres anys, apunten a campions de Lliga i tenen bones opcions d’arribar a les semifinals europees.

El problema és analitzar les temporades pels petits detalls. Depenent de si passes una eliminatòria o si entra un xut a l’últim minut, prens unes decisions o unes altres. I això és un problema. Perquè la trajectòria és la mateixa, independentment dels resultats. Que el fons d’armari del Barça és un desastre és obvi guanyis el triplet o no. Que falta un lateral dret, que s’ha de millorar la qualitat del planter i que Busquets necessita un suplent és de calaix encara que aixequis la Champions a Cardiff. En definitiva, que la planificació de la plantilla s’ha de fer millor. I que les notes, per molt que es posin a final de temporada, tenen avaluacions i parcials tot l’any. Els detalls marcaran el desenllaç d’aquests quatre dies i dels dos partits transcendentals. Guanyaràs o perdràs, però les decisions s’han de prendre més enllà dels resultats.