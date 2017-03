Els Spurs superen els Grizzlies tot i que Marc Gasol domina el seu germà Pau (97-90)

260x366 Marc Gasol intenta llançar davant el seu germà Pau / DARREN ABATE / EFE Marc Gasol intenta llançar davant el seu germà Pau / DARREN ABATE / EFE

El duel individual per a Marc Gasol, el duel col·lectiu per a Pau Gasol. Els San Antonio Spurs han superat aquesta matinada els Memphis Grizzlies per 97 a 90, un triomf que permet situar el conjunt texà a dues victòries dels Golden State Warriors. Els Grizzlies, per la seva part, continuen setens a la Conferència Oest de la NBA. LaMarcus Aldridge ha estat l'home clau del duel amb 23 punts i 8 rebots, mentre Mike Conley ha respost amb 22 punts i 6 assistències.

Marc Gasol ha dominat a la pintura amb 13 punts i 10 rebots, mentre el seu germà Pau ha tingut una actuació més discreta amb 9 punts i 4 rebots. Patty Mills i Kawhi Leonard han secundat l'actuació d'Aldridge, generant punts per superar una defensa dels Grizzlies que ha anat a remolc durant tot el partit. El duel no s'ha desequilibrat mai, malgrat que els Spurs han aconseguit 15 punts d'avantatge al segon període. Els Grizzlies han persistit i han arribat al descans amb 9 punts d'avantatge, fins empatar el partit a 74 punts a l'inici de l'últim quart. A partir d'aquí, els de San Antonio han accelerat fins endur-se el triomf final sense patiments.