El valor defensiu de qui vol ser campió

No va sonar forçat però tampoc semblava gratuït que Luis Enrique subratllés una idea després del partit contra el Las Palmas: “Ha sigut la nostra millor actuació sense pilota des que som aquí”, va sentenciar en la primera resposta. El seu Barça havia marcat cinc gols, però la seva mirada apuntava a la solidesa defensiva. I la va compartir convençut i de manera convincent, com si fos un missatge que hagués estat repetint també de portes endins. Com si, després de tres partits encaixant gols des de la tornada de les vacances de Nadal -tres contra l’Athletic en Copa i un altre contra el Vila-real-, s’hagués demanat al vestidor un esforç extra per tornar a ser sòlid sense pilota. Per deixar de fer que els partits fossin un duel de bufetades per recuperar els fils de la fiabilitat. Com més consistent és el Barça quan defensa, més efectiu és quan ataca, i es va comprovar davant el Las Palmas, en què es van recuperar les xifres de punteria de les seves millors èpoques: 52,3%.

L’esforç de Turan i Rafinha

Extra o no, l’esforç defensiu contra el Las Palmas va ser evident i el tècnic va voler-lo aplaudir. El Barça va aprofitar que el seu adversari era un equip tocador per anar-lo a pressionar a dalt i robar-li pilotes a tocar de l’àrea. L’entrenador dels grocs, Quique Setién, va admetre que aquesta actitud agressiva dels blaugranes el va sorprendre i va comentar que, en part, la presència d’Arda Turan en el lloc de Neymar havia ajudat a fer més compacte el Barça en el seu 4-4-2 defensiu. Entre el turc i Rafinha van recuperar set pilotes en la primera meitat, totes en territori contrari. Va ser determinant per decantar el partit tan clarament a favor del Barça.

I és que el 5-0 de dissabte pot haver significat moltes coses. Diu Luis Enrique que no serà cap punt d’inflexió, perquè ja li estava agradant l’equip en el que portem de 2017 abans que els resultats acompanyessin, però és el primer cop que es deixa la porteria a zero en els quatre partits del nou any. És tot just la setena jornada que això passa en Lliga, un contrast molt alt respecte a les 23 vegades que Bravo va marxar sense encaixar cap gol en la temporada del triplet. La campanya passada, van ser 18 per al xilè.

0,94 Gols encaixats Per fer un gol al Barça del triplet calia jugar dos partits, però ara l'equip n'encaixa gairebé un cada jornada

En plena remuntada al Madrid, sembla clara la recepta que s’ha consensuat a Can Barça: tornar a ser l’equip que defensi millor de la Lliga. Sembla la via més segura per retallar punts als blancs, sobretot contra aquest Madrid de Zidane, que ha recuperat també els valors més solidaris i de compromís col·lectiu a cop de rotacions i tocs d’alerta -o, com diumenge davant del Sevilla, amb tres centrals si cal-.

En l’any del triplet -temporada que marca el llistó per als de Luis Enrique-, el Barça encaixava un gol cada dos partits de Lliga i ara va gairebé a un per duel (0,94). I això és, en bona part, perquè també permet més ocasions al rival. S’ha passat dels 8 xuts als 8,7, tot i que la dada millora les prestacions del curs passat (9,6). En aquesta faceta, és el Madrid qui ha canviat més el xip, amb una reducció considerable de l’impacte del rival sobre la seva porteria: ha reduït en un 25% les arribades i ara concedeix al rival només 8,9 xuts per partit.

25% Remats concedits El Madrid ha millorat defensivament i ha reduït l'impacte rematador del rival: de 12 ocasions concedides, a 9.

La principal diferència entre culers i madridistes, però, radica en el contrast que hi ha entre local i visitant: al Camp Nou la superioritat és tan clara que el Barça es deixa rematar només 6,3 vegades (al Bernabéu, el Madrid dona al rival 7,4 xuts), mentre que lluny de Barcelona, la dada puja fins als 11 xuts. Això tampoc ha facilitat la feina del porter, que ara salva menys accions que abans ( Ter Stegen té, de mitjana, 2,13 aturades per gol, per 3,11 que va acumular Bravo en el curs 2014/15).

No tot és responsabilitat del porter. Col·lectivament, també l’equip es mostra més tou en alguns aspectes del joc que altres anys: rebutja menys (d’un màxim de 15 a les 12 d’ara), recupera menys (de 13 a 12), perd més disputes aèries (s’ha passat del 55% a un 48%) i resol pitjor els duels (se’n guanyaven 16 i ara només 12). Són dades. Fredes. Aïllades. Però revertir-les sembla, des de la frase de Luis Enrique, la nova missió de l’equip per repetir títol.