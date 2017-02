Els valors del Barça triomfen: el gest de l'infantil B escollit com a millor moment esportiu del 2016

En la cerimònia dels premis Laureus celebrada a Mònaco aquest dimarts, el Barça n'ha sortit enfortit. Tot i que no hi ha hagut cap esportista professional dels blaugranes entre els guanyadors, ni tan sols entre els finalistes, el club català ha vist com es premiava com a millor moment esportiu del 2016 el gest amb el rival que va tenir un dels equips de La Masia. En aquest cas, l'infantil B. Els jugadors del Barça van consolar l'equip rival, l'Omiya Ardija, després de superar-los en la final de la World Challenge Cup, una imatge que es va convertir en viral a través de les xarxes.

Es tracta d'un guardó que s'atorga per premiar l'esportivitat, i la reacció dels jugadors entrenats per Sergi Milà ha estat escollida entre cinc finalistes més.

Simon Biles, com a millor esportista femenina, Michel Phelps, com a millor retorn, i Usain Bolt, com a millor esportista masculí, també han estat guardonats.

El Barça ha estat present a la gala amb una representació encapçalada pel directiu Xavier Vilajoana i els responsables del planter, Jordi Roura i Aureli Altimira.