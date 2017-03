Amancio Ortega dona 320 milions d'euros a la sanitat pública espanyola

La fundació d'Amancio Ortega, fundador i màxim accionista del grup Inditex (empresa propietària de Zara), ha donat 320 milions d'euros per a l'adquisició de més de 290 equips oncològics d'última generació que s'instal·laran en hospitals de totes les comunitats autònomes, ha informat aquest dimecres l'entitat. Fins ara, el programa de la Fundació per a la renovació tecnològica del diagnòstic i tractament radioteràpic del càncer als hospitals públics, només s'havia desenvolupat a Andalusia i a Galícia.

Dotat amb un pressupost total de 320 milions d'euros, s'estendrà a tot l'Estat després que la Fundació Amancio Ortega hagi arribat principis d'acord amb els departaments de salut de totes les regions de l'Estat. Els fons es destinaran a la compra d'equips d'acord amb les necessitats identificades pels professionals dels serveis autonòmics de salut, ha apuntat l'entitat.

Tractaments més eficaços

Segons els especialistes en oncologia, cada any es diagnostiquen a Espanya més de 200.000 nous casos de càncer, dels quals almenys un 60% necessita tractament per radioteràpia en algun moment de la seva evolució, apunten a la Fundació. La incorporació d'equipaments d'última generació, com ara la mamografia digital amb tomosíntesi o els acceleradors lineals avançats, permet realitzar diagnòstics més precisos i proporcionar als pacients tractaments més eficaços, menys agressius i de menys durada.

La Fundació preveu formalitzar en un breu termini la donació als diferents governs autonòmics, donant pas als procediments administratius públics per a l'adquisició dels equips. El 2015, l'organització que porta el nom del quart home més ric del món segons Forbes, va donar 17 milions d'euros al Servei Gallec de Salut (Sergas) per finançar la renovació tecnològica de tots els centres de diagnòstic i tractament oncològic del sistema públic de salut de Galícia.

El 2016, l'entitat va donar 40 milions d'euros al Servei Andalús de Salut (SAS) per a l'adquisició de 25 acceleradors lineals, dos equips de tomografia axial computeritzada (TAC) i un de radioteràpia intraoperatòria, així com per finançar la construcció dels búnquers per albergar i les seves xarxes i sistemes de planificació.