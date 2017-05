Burger King irrita la família reial belga amb una campanya a internet

260x366 Felip, reis dels belgues / EFE Felip, reis dels belgues / EFE

La família reial belga ha manifestat el seu malestar per una campanya publicitària de Burger King a internet que demana als usuaris triar entre les seves hamburgueses o el monarca Felip, segons han informat diversos mitjans locals. La multinacional permet als internautes, en una pàgina web, escollir fins al 19 de juny entre el "rei de les hamburgueses" –referint-se a ells mateixos, Burger King– o Felip de Bèlgica. La polèmica campanya coincideix amb el desembarcament al país de l'empresa, que obrirà el primer restaurant a finals de juny a Anvers. Quan es col·loca el ratolí sobre la il·lustració del monarca belga, a més, un text apareix per remarcar que no serà el rei qui s'encarregui de cuinar les patates fregides.

Descobreix aquí el joc publicitari que ha indignat el rei dels belguesSegons diversos mitjans, des del Palau Reial es recorda que l'ús de la imatge del cap d'estat està subjecta a una autorització prèvia i, en aquest cas, ha precisat que no es va presentar cap sol·licitud en aquest sentit. "De tota manera, ens hi hauríem oposat perquè Burger King utilitza la imatge del monarca amb finalitats estrictament comercials. Desaprovem aquesta manera de procedir", ha declarat un portaveu de la corona. D'acord amb aquesta mateixa font, la família reial es posarà en contacte amb la companyia nord-americana. Per la seva banda, Burger King assegura no haver rebut cap notificació de la casa del rei.