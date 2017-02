El Cerle del Liceu premia la reina Sofia

La reina emèrita espanyola, Sofia de Grècia (78 anys), va ser homenatjada ahir al vespre al Cercle del Liceu de Barcelona amb la Medalla d’Or de l’entitat, que enguany compleix 170 anys. El guardó, expliquen des del club privat, vol reconèixer “el seu constant suport a les arts, la música i, en concret, al Gran Teatre del Liceu i a la seva reconstrucció”.

Una comitiva encapçalada pel president del Cercle, Ignacio García-Nieto ; el president de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, Salvador Alemany ; el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i l’inspector general de l’exèrcit, Ricardo Álvarez-Espejo, rebia la monarca al Gran Saló del club, on arribava alhora que Soraya Sáenz de Santamaría. Després de les salutacions protocol·làries, la vetllada es va traslladar al Foyer del teatre, on la reina va ser rebuda per un dilatat aplaudiment i crits de “ Viva la reina! ” Abans de començar a sopar -transparència de llagostins amb tomàquet i saltat d’alvocat, corbina amb xopsuei de verdures i mousse de iogurt i maduixa- se li va lliurar la medalla a la monarca davant dels 300 comensals presents.

Sofia -que ja havia sigut en quatre ocasions al Cercle del Liceu entre el 1970 i el 1999- va agrair que li lliuressin el premi i va assegurar que el rebia “de molt bon grat i amb emoció”. “Per a mi [el premi] és l’expressió de l’estret vincle que he sentit sempre amb el Liceu, amb la música a la qual dedica la seva plena activitat, a la meravellosa ciutat de Barcelona”, va relatar la reina emèrita, que va destacar també que “el tradicional compromís [del Liceu] amb la cultura i la música n’han fet una institució destacada de Barcelona, apreciada pels ciutadans com un valuós patrimoni per a Catalunya i tot Espanya”. La reina, que recordava que es va sentir “molt honorada d’haver donat suport a activitats encaminades a impulsar la reconstrucció del Gran Teatre”, va acabar el seu parlament en català dient: “Moltes gràcies per l’honor que m’heu concedit atorgant-me la medalla d’or del Cercle del Liceu”.

Després del sopar els assistents van gaudir d’un recital a càrrec del baríton Carles Pachón i del pianista Josep Buforn Galan, que van interpretar, entre d’altres, Llarg factòtum, d’ El barber de Sevilla. Mario Vargas Llosa, Juan Antonio Samaranch, Leopoldo Rodés, Montserrat Caballé o Javier de Godó han rebut anteriorment aquesta distinció per part del club.