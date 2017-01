Chiuri homenatja la natura de Christian Dior

Tot i que hi ha hagut lloc per a dissenys en greenery -el color de l’any segons Pantone- i per a la sobrietat de creacions totalment negres, la revisió dels arxius més naturalistes de Christian Dior va ser la tònica en la primera col·lecció que la italiana Maria Grazia Chiuri va signar per a la maison francesa. Provinent de Valentino, la dissenyadora ha debutat en la poderosa firma basant-se en vestits princesa, en el tul i en molts elements de la natura. Fulles, flors, papallones, tons malva, ocres i roses pàl·lids van ser els elements més destacats de les seves creacions, que van ser el plat fort del segon dia la Setmana de l’Alta Costura de París, on Dior va desfilar en un gran decorat que emulava un bosc.

Referents naturals i alguns dissenys amb siluetes new look van ser els principals homenatges que Chiuri, que porta sis mesos a la firma, li va fer al mestre Dior. Els vestits princesa van ser la seva aportació més personal.

A la presentació de Dior no hi van faltar cares conegudes d’arreu del món, entre les quals destacaven la bloguera italiana Chiara Ferragni, de les més seguides del món, l’actriu Diane Kruger o la influencer nord-americana Olivia Palermo. L’alcaldessa de París, Anne Hidalgo, el raper ASAP, l’actor Rami Malek o l’actriu nord-americana Marisa Berenson són només algunes de les cares conegudes que es van asseure al front row de la presentació de Dior per a la primavera-estiu del 2017.