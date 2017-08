Diana, més viva que mai 20 anys després

Quan falta només una setmana perquè es compleixin 20 anys de la mort de Diana de Gal·les (1) en un túnel contigu al pont de l’Alma de París, la princesa del poble segueix més viva que mai en els mitjans de comunicació d’arreu del món, que no deixen de programar documentals sobre la vida i obra de la que havia sigut cridada a ser reina dels britànics. Entre les peces més destacades, una cinta que reprodueix gravacions de Lady Di fetes a un amic íntim i un reportatge en què els seus dos fills parlen de manera íntima sobre com van viure la tràgica mort de la seva mare.

A Espanya, el canal de pagament Odisea emet diumenge a partir de les 18.45h l’especial Diana, los documentales prohibidos, espai dins del qual es podrà veure Diana, en sus propias palabras i La muerte de Diana: en búsqueda de la verdad. El primer és el que recopila cintes gravades per Diana i el seu professor d’oratòria -i llavors amic íntim- en les quals la princesa relata amb franquesa detalls de la seva vida privada com les seves “estranyes i escasses” trobades sexuals amb Carles d’Anglaterra i la presència de Camilla Parker-Bowles en el seu matrimoni. De fet, aquest material va ser objecte d’una cruenta batalla judicial entre els hereus de la princesa i l’amic, que volia vendre les gravacions ja des de poc després que ella morís, cosa que finalment ha aconseguit. El segon reportatge aporta noves pistes sobre la seva mort en l’accident de trànsit de París.

El canal #0 ofereix diumenge, a les 21.25 h, Diana y los paparazzi, que explora com la dona més perseguida del planeta va mantenir una relació d’amor-odi amb aquests reporters, que la van convertir en una icona d’impacte mundial. Hi apareixen el seu germà, el seu guardaespatlles personal, el seu portaveu de premsa, el seu periodista favorit i els fotògrafs i paparazzis que la van portar a les portades. Dkiss ofereix diumenge a les deu de la nit un especial de tres hores que inclou una entrevista exclusiva amb el biògraf de la princesa, Andrew Morton, i extractes d’escrits originals de Diana. Els seus amics Mary Robertson i James Colthurst, el seu guardaespatlles Ken Wharfe, la biògrafa reial Ingrid Seward i la historiadora reial Kate Williams també hi apareixeran.

No obstant, el més rellevant a nivell de contingut no està programat en cap cadena de l’Estat. Es tracta de Diana, 7 days, que emetrà la BBC el dia que es compleixin els vint anys de la seva mort -el 31 d’agost- i que compta amb les declaracions dels seus dos fills. En un extracte ja avançat, el seu fill Enric, de 32 anys, defensa la difícil tasca del seu pare en aquells moments. “Una de les coses més difícils per a un pare és dir als seus fills que la seva mare ha mort”, diu el fill petit de Diana. Enric (3) lamenta el paper dels paparazzis: “Una de les coses que més em costen d’assumir és que la gent que l’estava perseguint fins al túnel és la mateixa gent que li feia fotos mentre ella agonitzava al cotxe. Persones que coneixen de prop el cas ens han explicat que va patir una lesió molt greu però que encara seguia viva al seient de darrere. Aquesta gent que havia causat l’accident era allà fent fotos d’ella morint en comptes d’ajudar-la”. Guillem (2), que tenia 15 anys en aquells moments, defensa la decisió de la seva àvia, la reina Elisabet II, que els va fer instal·lar al seu castell de Balmoral. “Crec que va ser una decisió molt dura que va haver de prendre la meva àvia, dividida entre actuar com a àvia o com a reina. Jo en el seu lloc hauria fet el mateix”.