Jenna Thiam, l'actriu francesa nòvia de Salvador Sobral

La vida de Salvador Sobral ha canviat radicalment després de guanyar l’últim Festival d’Eurovisió. Li ha canviat a ell i li ha canviat als que l’envolten, com a la seva nòvia, l’actriu francesa Jenna Thiam, una noia de 26 anys que ja ha sigut protagonista de les pàgines rosa d’alguns mitjans portuguesos. Segons hauria explicat una font anònima a Correio da Manhã, Sobral està “perdudament enamorat” d’ella, i els seus amics i família estan “encantats amb la Jenna”. “A més de ser guapíssima, és molt estimada i es nota que el Salvador està enamorat. Es desfà en atencions amb ella”, explica la citada font, que recorda que “és una persona molt positiva i fa molt de bé al Salvador”, que té un problema cardíac.

Thiam, que va estudiar interpretació als EUA, va haver de treballar com a model en els seus inicis. Després ha aparegut en sèries franceses i belgues, cosa que va fer que a Eurovisió -on va acompanyar el seu nòvio- fos reconeguda per alguns eurofans. El seu paper a la sèrie Les revenants és el que més fama li ha donat.