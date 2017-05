Una setmana de possessions infernals

La sagnia de famosos que pateix Catalunya i que he anat detallant cada diumenge en aquesta humil pàgina està arribant a nivells preocupants. L’últim afectat per la plaga -¿deixar-nos sense star system deuformar part de l’operació Catalunya?- ha sigut Sandro Rosell, que aquesta setmana ha dormit al cuartelillo de la Guàrdia Civil per suposadament haver blanquejat diners, cosa que ja li va passar a la Pantoja després d’enamorar-se de l’alcalde de Marbella -i precursor dels pantalons de coll alt- Julián Muñoz ( a.k.a. Cachuli).

Després que escorcollessin casa seva, l’expresident blaugrana va ser traslladat al calabós a passar-hi la nit. Tot i això, abans d’arribar a la suite que li havia preparat la Benemérita, la bata de cola de la Pantoja va cobrir Catalunya com un núvol de l’apocalipsi: Rosell, des del cotxe policial que el traslladava, sabent que l’estaven fotografiant, va somriure a la llum dels flaixos. Estenia així simbòlicament la mà a la Pantoja, com si estiguessin interpretant plegats La creació d’Adam de Miquel Àngel, de manera que es va generar una comunió panibèrica tan gran que va fer que el Procés s’aturés per uns instants. Amb el gest facial, Rosell feia seva la màxima “ Dientes, dientes, que eso es lo que les jode”, recomanació de Pantoja a Cachuli un dia que els paparazzis els perseguien per Marbella després que se sabés que la justícia els havia enxampat. Veurem si l’expresident del Barça acaba en alguna revista explicant que tot el que se li imputa ha sigut per amor, o que volen exemplaritzar castigant-lo a ell. Sabrem llavors si la possessió de la Pantoja perdura o, per contra, si va ser un atac puntual. Qui ens havia de dir que l’hampa seria el Super Glue d’una Espanya més acabada que Bill Cosby...

Però pobre senyor Rosell: per si l’escarni d’haver de fer de tonadillera black per les Corts no fos prou, a sobre ha hagut d’aguantar que la gent s’assabenti - per La Vanguardia - que va per casa amb Crocs. No és que jo tingui res contra la marca, però, sincerament, esperava més d’un home de la tribuna del Camp Nou. Amb un amic sempre diem que les persones que porten Crocs en públic són éssers que ja han perdut tota esperança a la vida. I cada dia ho tinc més clar. Crec que el fet que obrís la porta a la policia amb unes Crocs -sense ser obès mòrbid ni tenir la casa inundada, dos únics supòsits en què això es podria consentir- és tota una evidència que en el seu interior es dona per vençut davant la justícia. Sobretot si tenim en compte que sabia que l’anirien a buscar. Però bé, no traguem conclusions precipitades, potser Rosell és un Pantojieber absolut i simplement fa com la seva musa, que sempre sortia de la primera classe de l’AVE Madrid-Sevilla amb xandall...

En fi, els Millet, els Pujol i ara Rosell... No vull ser pessimista, però la República Catalana serà amb celebrities pròpies o no serà. Si no s’atura l’hemorràgia, al final haurem de crear un Change.org per reclamar una amnistia rosa a Catalunya o cremar exemplars d’ ¡Hola! davant del TSJC.

540x236 Els protagonistes de la setmana de les possessions / MANOLO GARCIA / EFE / INSTAGRAM Els protagonistes de la setmana de les possessions / MANOLO GARCIA / EFE / INSTAGRAM

Però les possessions no només han afectat Rosell els últims dies. També n’ha sigut víctima Beyoncé, que va fer un baby shower tan tunejada que la gent quan hi arribava i la veia es pensava que la cantant havia contractat animació per als fills dels convidats. Beyoncé, amiga, si no et relaxes, els bessons quan neixin semblaran les Sweet California.

Qui sembla segrestada per l’esperit d’un vampir últimament és Céline Dion, que sempre havia sigut la rancior en persona i ara ha decidit que vol semblar moderna. Aquesta setmana, va fer aparició als premis Billboard amb un vestit de Stephane Rolland que la feia semblar la versió couture d’una Vienetta -la Comtessa de quan jo era petit- o Moisès separant un mar de nata muntada. Dion ja va mostrar símptomes de fatiga estilística a la gala del Met amb un Versace. Ara l’ha espifiat de nou amb aquest de Rolland. Si algun estilista no hi posa seny aviat, es posarà alguna cosa de Palomo Spain -que boniques són les bates que fan!- per anar a fer el seu xou a Las Vegas i TMZ publicarà que s’ha fet drogoaddicta. Tot i això, crec que My dress will go on és el seu hit interior.

I per acabar aquest repàs de possessions demoníaques, unes línies per a Salma Hayek, que va sobrecelebrar una festa feminista dimarts a Canes tenyint-se els cabells de rosa. Cal ser tan òbvia? O és que està més estressada que el gall fer que va morir per la persecució de turistes a Benasc -¿és la fi del món, oi, si es gentrifica l’Aragó?- i no va tenir temps per pensar, o no podia reprimir unes ganes infantils que tots li féssim cas. Fos pel que fos, el que més em preocupa és que Melania Trump no en prengui exemple ara que està de gira internacional amb el seu marit i es vagi tenyint els cabells del color de les banderes dels països que visiten. O pitjor encara, que convenci el seu marit per fer-ho plegats. Ah, no, que ja ni es toquen!