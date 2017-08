Hi ha vida més enllà de les selfies: 10 trucs per fer millor fotos

“Si penso en fotografia d’estiu, m’imagino fotografies de peus descalços a la platja”, diu Iker Morán. El periodista i fotògraf lamenta que el seu imaginari fotogràfic estiuenc estigui ple de peus en comptes de fotografies de llocs exòtics. “Durant l’estiu acabem veient selfies, menjar i còctels a totes hores a les xarxes socials”, comenta Ferran Forné, fotoperiodista de l’ARA. Per fugir d’aquests patrons i imatges repetides, Morán, Forné i dos professionals més -Sergi Reboredo, fotoperiodista expert en viatges, i Ariadna Creus, especialitzada en fotografia d’animals- ens donen consells per fer millor les fotografies durant l’estiu.

1. Dominar la tècnica

“Per escriure una bona novel·la es pot fer servir un bolígraf Bic, no cal fer-ho amb una ploma Montblanc. En la fotografia passa el mateix. No cal un equip caríssim per fer bones fotografies, és millor començar amb un equip senzill i dominar primer la tècnica”, reflexiona Sergi Reboredo. El control del diafragma, l’obturador i l’ISO són la base de la fotografia i els experts coincideixen que primer s’han de controlar i entendre aquests ajustos, juntament amb la composició, per després centrar-se en quina càmera és millor per al tipus de fotografia que es vol fer. “Dir que una càmera fa fotografies molt bones és una afirmació errònia”, assegura Creus.

2. No culpar la càmera

“No crec que s’hagi de culpar la càmera per haver fet una mala foto”, diu Iker Morán. En efecte, tenir un equip més pesant o més car no és sinònim de millors resultats. Apuntar-se a cursos de fotografia, sortir a practicar durant els dies d’estiu i perdre la por a experimentar són alguns dels consells que donen els professionals per aprendre a dominar millor la tècnica. D’aquesta manera hi ha menys possibilitats d’abusar del zoom, de cremar fotografies o de tenir tots els horitzons de la platja caiguts.

3. Escollir l’equip adequat

“Diuen que la millor càmera és la que dus a sobre. Per més que tinguis un equip molt professional, si no el portes a sobre en el moment de voler fer la foto o no el domines prou no servirà de res”, comenta Morán. El fotògraf aconsella comprar càmeres que siguin còmodes i fàcils de controlar, sobretot si no es domina gaire la tècnica. “Les càmeres mirrorless (sense mirall) ofereixen prestacions similars a les d’una rèflex i són més lleugeres, ideals per a viatges”, explica. També recomana les càmeres compactes sempre que tinguin un bon zoom i, fins i tot, l’ús del mòbil si és d’última generació i permet fotografiar amb bona resolució.

4. Disparar amb el mòbil

“Avui dia qualsevol mòbil de qualitat mitjana ens pot servir per fer fotografies de viatges. Després poca gent fa un pòster o ampliacions amb aquestes fotos”, diu Reboredo. Abans d’escollir quin equip comprar, Reboredo recomana pensar de manera realista quin ús es farà després de les fotos i oblidar l’obsessió pels megapíxels. La majoria de les fotografies de viatges i vacances acaben penjades a les xarxes socials o emmagatzemades -amb sort- a l’ordinador o en un disc dur. “La típica projecció de diapositives que abans es feia quan es tornava de les vacances amb la família ara es pot veure cada dia al timeline d’Instagram o Facebook”, apunta Morán. Hi ha poca gent que tingui temps de fer àlbums en paper.

5. Sortir de la zona de confort

“Quan viatges, és molt interessant integrar-te amb la gent del lloc que visites, veure què fan, com viuen i acostar-t’hi respectuosament”, comenta Forné. I és que sovint no tothom vol ser fotografiat i es recomanable fer un acostament des del respecte i sense por a una negativa. Un somriure i ensenyar després les fotografies poden ser la porta d’entrada a una bona relació fotogràfica amb desconeguts. I a més de sortir de la zona de confort, sovint els fotògrafs han de tenir també capacitat de reacció i saber adaptar-se als contratemps. “A vegades el mal temps o altres circumstàncies espatllen la fotografia que tenies pensada, però n’hi ha d’altres de millors en aquell moment, només has de saber trobar-les”, assegura Forné.

6. Jugar amb llums diferents

“Sovint es recomana buscar les hores màgiques per fotografiar, però si es fotografia en hores de llum dura també es pot jugar amb les ombres marcades”, comenta Ariadna Creus. Ella recomana experimentar amb llums i hores del dia diferents per obtenir resultats diversos. Fins i tot convida a fotografiar després d’una tempesta d’estiu, “perquè queda molt bona llum”. Les primeres i últimes hores del dia acostumen a ser les preferides de molts fotògrafs. “Prefereixo la primera hora del dia perquè la llum és més suau”, diu Ferran Forné. Els poc matinadors com Iker Morán es decanten per l’hora “blava”, com Sergi Reboredo, que sempre es queda una estona després de la posta de sol i espera que es faci fosc del tot.

7. Fotografiar els animals de companyia

“Els animals ens desperten emocions i ens encanta fotografiar-los”. Ariadna Creus treballa actualment sota la marca Els Magnífics, amb la qual es dedica a fotografiar animals de companyia, i diu que la gent hi empatitza fàcilment. “Les fotografies d’animals ens relaxen i ens desperten tendresa”, comenta. Creus recomana aprofitar l’estiu per sortir amb els animals de companyia i fer-los tantes fotos com sigui possible. A la platja, al carrer o a la muntanya, i fins i tot dins de casa, aprofitant que hi ha més hores de llum. Tant en interiors com en exteriors, Creus recorda que és important investigar l’escenari i la llum amb la qual es fotografiarà l’animal “per evitar contrallums i fer fotografies més originals”.

8. Fer el turista a la ciutat

“Recomano sortir a fer el turista per la teva ciutat i redescobrir els llocs per on no passegem mai o buscar punts de vista nous pels llocs on passem sempre”, diu Forné. L’estiu és sinònim de bars amb terrasses, passejos llargs i temps lliure. Què millor que fotografiar el lloc on vivim? “És molt interessant retratar la vida que tenen els barris, centrar-se en la gent i l’arquitectura, obrir els ulls i escanejar els carrers”. Però aquest tipus de fotografia pot resultar un repte. “Fotografiar la ciutat o poble on vivim és més difícil perquè ho tenim molt vist i els llocs exòtics sempre són la novetat i resulten més agraïts a la vista”, reconeix Iker Morán. Però el paisatge urbà pot ser molt ric, i jugant amb colors, composicions i llums s’aconsegueixen grans resultats. “És més complicat perquè ho tens tot vist, però no cal anar a l’altra banda del món per tenir fotos originals”, assegura Sergi Reboredo.

9. Tenir paciència quan es viatja

“Hi ha molta afició a la fotografia i la gent està disposada a viatjar per aprendre i passar-s’ho bé”, comenta Reboredo. Ell, especialitzat en aquest tipus de viatges, explica que els amants de la fotografia sovint se senten incompresos quan volen immortalitzar un lloc o paisatge si no troben el moment de fer-ho o reben queixes dels seus acompanyants. “Has d’aprofitar les primeres hores del matí per escapar-te i fer bones fotografies, o reservar-te estones que no interfereixin en el viatge”, recomana Reboredo. També es poden aprofitar les pauses o, fins i tot, pactar unes normes bàsiques per gaudir en família, parella o grup de les vacances sense baralles. “S’ha de tenir paciència amb qui viatja amb nosaltres, perquè no tothom vol esperar tres hores per veure una posta de sol perfecta”, diu Iker Morán.

10. Noves perspectives

“És important buscar nous punts de vista”, recomana Ariadna Creus, referint-se a diferents angles i perspectives des de les quals fotografiar. “Fugir del punt de vista de sempre i intentar, per exemple, no fer totes les fotos frontals”, diu Reboredo. Ell, que és fotògraf de viatges, intenta trobar sempre escenes diferents per evitar acabar fent les mateixes fotos que tothom. Precisament, Iker Morán aconsella “documentar-se i llegir molt sobre el lloc a fotografiar per evitar fer les típiques postals”.

Cada professional té el seu estil, però tots coincideixen a aprofitar l’estiu per experimentar i passar-s’ho bé fotografiant. “T’ho has de passar bé quan surts amb la càmera, perquè això després es nota en la fotografia que fas”, assegura Reboredo.