No tota l’obsolescència és programada

Diu la Comissió Europea que obligarà les empreses d’electrònica de consum a fabricar productes que no quedin obsolets. Tinc curiositat per saber com s’ho faran els buròcrates de Brussel·les per distingir entre una conspiració dels enginyers per obligar els compradors a renovar els aparells abans d’hora i una decisió de disseny per incorporar funcions que els mateixos consumidors demanen. Per exemple, és difícil conjugar un mòbil de poc gruix amb la possibilitat de canviar-li la bateria sense haver de portar-lo al taller. D’altra banda, sempre que parlem d’obsolescència tenim el mal costum d’afegir l’adjectiu programada, quan en la majoria de casos és senzillament inevitable. Els sistemes operatius per a mòbil en són un exemple claríssim: molta gent rondina perquè no pot actualitzar el programari del telèfon a la versió més recent, i ignoren que el processador i la memòria de l’aparell no permetrien utilitzar les noves funcions. I això que algunes marques estiren aquesta compatibilitat fins a extrems insòlits: Apple, que sol estar en el punt de mira dels al·lèrgics a la renovació de dispositius, començarà aviat a distribuir el sistema iOS 11, que funcionarà fins i tot a l’iPhone 5s, presentat fa quatre anys. Aquest temps és més del doble del període habitual de renovació de smartphones en mercats com el nostre.

Fins i tot empreses que presumeixen de combatre l’obsolescència electrònica acaben xocant amb la realitat més crua. És el que li ha passat a la firma holandesa FairPhone. Els seus responsables acaben de reconèixer que el seu primer telèfon sostenible, llançat fa menys de 4 anys, no es podrà actualitzar a la versió 4.4 d’Android (recordem que el sistema operatiu mòbil de Google ja va per la versió 7). I no només això: també han admès que ja no poden aconseguir peces de recanvi per a aquest aparell modular, perquè els seus proveïdors les han descatalogat. Asseguren que amb el segon model (de l’any 2015) intentaran que no els passi el mateix. A l’IFA de Berlín esperem veure el nou mòdul de càmera que van prometre fa mesos. Mentrestant, hauríem d’assumir que no volem que els aparells durin tota la vida.