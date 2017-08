Tot es pot reinventar i adaptar als nous temps

Brake Free

Un nou dispositiu, considerat el guardaespatlles de les motos, que busca finançament. És un llum posterior portàtil, que s’enganxa al casc sense cables i que està format per 100 llums led, que mitjançant un programari intel·ligent detecten el que està fent la moto (frenant, parant, reduint...) i emeten una llum segons el tipus d’acció. Ja accepten reserves per 99 $.

Yecup

Un got que és capaç d’escalfar o refredar qualsevol líquid en qüestió de segons. Connectat al teu smartphone, envia una notificació quan la beguda està a la temperatura desitjada. A més, permet recarregar el telèfon. Ja accepten reserves per 180 €.

Bridgestone Airless

Bridgestone està treballant en una roda fabricada amb resina termoplàstica que no necessita aire. Un material fort i resistent que suporta el pes del ciclista i el pas per tot tipus de superfícies sense que hi hagi deformació o punxades. Segons Bridgestone, un altre dels avantatges d’aquesta roda futurista és que es fabricarà només amb materials reciclats per reduir l’impacte ambiental.

Sennheiser MKE 2

Un micròfon resistent a l’aigua que ha estat específicament dissenyat per treballar amb les càmeres d’acció GoPro d’última generació i permetre l’enregistrament de so en alts estàndards de qualitat mentre fem esport a l’aire lliure. 199 €

Love Turntable

Un curiós giny que busca finançament per comercialitzar-se. Es tracta d’una plataforma giratòria amb wifi i Bluetooth que permet connectar-se amb una tauleta o smartphone per controlar des d’una aplicació la reproducció de discos de vinil. S’hi poden connectar auriculars i sistemes multiroom sense fils. Des de 299$.