Acord per a les deportacions UE-Turquia: un any nefast per als refugiats

Un any després de l' acord entre la UE i Turquia per a les deportacions dels refugiats que arrisquen la seva vida en la travessa cap a les illes gregues les ONG alerten que es preparen retorns massius i que la situació als camps on es fa l'espera és cada dia més precària.

ESPECIAL: Refugiats a l'hivern grecEn aquest any s'ha retornat de Grècia a Turquia un total de 916 persones però, en un informe conjunt, l' International Rescue Committee, el Norwegian Refugee Council i Oxfam denuncien que el govern grec, pressionat per la Comissió Europea, està reformant el sistema de petició d'asil per fer-lo més restrictiu i això es traduirà en una futura acceleració de les deportacions.

"Els comitès d'apel·lació [a la deportació] originals havien autoritzat només 3 dels 393 retorns però, amb el nou sistema, s'han donat per bons els 20 casos d'expulsió plantejats", denuncien les tres ONG que conclouen que si es consolida l'actual procés administratiu s'obrirà la via "per als retorns massius de sirians a Turquia".

540x306 Gràfic del percentatge de peticions d'expulsió aturades després del procés d'apel·lació. / IRC / NRC / OXFAM Gràfic del percentatge de peticions d'expulsió aturades després del procés d'apel·lació. / IRC / NRC / OXFAM

Les ONG consideren que demanar protecció internacional a la UE és ara mateix una "missió impossible" ja que el procés es pot allargar 12 mesos "sense accés apropiat a allotjament i serveis com ara l'educació que, per als refugiats, és un dret garantit".

Procediments de petició d'asil sense prou garanties, als que els refugiats arriben sense saber ben bé què se'ls demanarà o què han d'explicar, dificultats per detectar els col·lectius més vulnerables, barreja d'homes, dones i menors no acompanyats al mateix camp, les diferents organitzacions denuncien que l'acord UE-Turquia que volia "acabar amb patiment humà" l'està "allargant i exacerbant".

Justament, l'ONG Metges Sense Fronteres (MSF) denuncia que, en aquest primer any de compliment de l'acord, milers persones afectades han estat " abatudes psicològicament i perjudicades físicament" i ho documenta assegurant que s'ha detectat un "empitjorament de la salut mental". "El percentatge de pacients amb ansietat i depressió s'ha multiplicat per 2,5. En el cas del pacients amb estrés post-traumàtic, el percentatge s'ha triplicat", recull MSF.

540x306 Dades de MSF sobre l'increment de símptomes relacionats amb la salut mental. / MSF Dades de MSF sobre l'increment de símptomes relacionats amb la salut mental. / MSF

Aquesta ONG també alerta de la preocupant situació de les persones més vulnerables, de la discriminació que pateixen certes nacionalitats i l'augment del nombre de detencions de refugiats. I és per tot plegat que MSF conslou que l'acord UE-Turquia "no ha estat una història d'èxit, sinó una història d'horror".