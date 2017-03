La UE aprova la creació d'un centre de comandament militar comunitari

Amb el Brexit a punt de concretar-se, l'arribada al poder de Donald Trump i amb l'amenaça del terrorisme més viva que mai, Europa fa un pas històric per millorar la seva seguretat. La UE ha col·locat aquest dilluns la primera pedra de la nova política militar: un centre de comandament que suposa la posada en marxa de la primera estructura europea de defensa.

Fins ara la UE delegava tota la seva polítca en la matèria a l'OTAN. La nova estructura és l'embrió del futur quarter general militar comunitari que coordinarà la defensa de tots els països europeus. Els ministres d'Exteriors i de Defensa de la UE han donat el vistiplau definitiu al centre de comandament, que estarà situat a Brussel·les i estarà operatiu "d'aquí a poques setmanes".

Es tracta del primer pas per impulsar una defensa comuna europea al marge -o en paral·lel- de l'OTAN. "Hem aconseguit avançar en un camp en què tradicionalment hi havia molta divisió", ha assegurat l'Alta representant per a la Seguretat europea, Federica Mogherini. "Intensificarem la nostra cooperació amb l'Aliança Atlàntica", ha subratllat.

Trump i Putin, amenaces

"Vladimir Putin i algunes declaracions de Trump demanen que Europa faci més en defensa. Això no significa negar l'OTAN, sinó complementar-la", ha dit el titular d'Exteriors del govern italià, Angelino Alfaro.

El centre de comandament serà una cèl·lula dins del Servei Europeu d'Acció Exterior formada per personal militar que assumirà el comandament d'operacions militars "no executives", com ara la formació militar de personal d'altres països, com les missions actuals desplegades a Somàlia o a Mali.