Un grup d'ultradreta reivindica l'atemptat contra el Dortmund

Quatre dies després que tres explosions al pas de l'autobús del Borussia Dortmund deixessin Alemanya en estat de xoc, la hipòtesi jihadista perd força. Ahir divendres, el diari berlinès Der Tagesspiegel rebia un correu electrònic de signe ultradretà que es responsabilitzava de l'atac i que amenaça amb repetir l'acció, aquesta vegada a Colònia. A més, el missatge mencionava Adolf Hitler i ataca el model de societat multicultural.

Aquest dissabte, el diari "Die Welt" avança que la policia analitza si els explosius que es van utilitzar al pas de l'autobús de l'equip de futbol, el passat dimarts, procedeixen d'algun magatzem de l' exèrcit alemany. Segons el rotatiu, tant els detonadors com els tres artefactes que van explotar requereixen d'un alt coneixement i són molt difícils d'aconseguir.

L' atemptat contra l'autobús del Dortmund, quan sortia cap a l'estadi per disputar un partit de la Lliga de Campions, segueix envoltat d'enigmes. La fiscalia federal reconeixia dijous que no pot demostrar cap relació entre l'atac i l'únic detingut fins ara com a sospitós, un iraquià de 26 anys.

Se sigue asimismo la pista de algún grupo de hinchas radicales del Leipzig, en venganza por las agresiones de hooligans del Dortmund contra sus aficionados en un partido disputado el pasado febrero.

En el ataque del martes resultaron heridos el futbolista español Marc Bartra, que tuvo que ser operado de una rotura en el brazo derecho, así como un policía que custodiaba el vehículo.

En el "Land" de Renania del Norte-Westfalia, donde se encuentra Dortmund, conviven cinco equipos de la Primera división -Schalke, Colonia, Mönchengladbach y Bayer Leverkusen, además del de Tuchel-, lo que convierte cada jornada de la Bundesliga en un desafío.

El Borussia Dortmund se enfrenta hoy en su estadio al Eintracht Fráncfort en partido liguero, mientras que el Bayer Leverkusen recibirá al campeón, Bayern Múnich.

En todos los partidos de la Bundesliga se han reforzado los dispositivos de seguridad y la presencia de policías armados ante los estadios y otros puntos considerados vulnerables. EFE