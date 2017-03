Els EUA alerten que la paciència amb Corea del Nord s'ha acabat

El secretari d'Estat dels EUA, Rex Tillerson, ha alertat aquest divendres a Seül que la diplomàcia de la "paciència estratègica" exercida per l'anterior president nord-americà, Barack Obama, amb Corea del Nord "s'ha acabat" i que la millor opció per a Pyongyang és renunciar d'una vegada per totes al seu programa nuclear.

El cap de la diplomàcia nord-americana ha comparegut en una roda de premsa amb el seu homòleg sud-coreà, Yun Byung-se, i igual que va fer dijous al Japó ha subratllat que Washington planeja canviar de rumb la seva política cap al règim de Kim Jong-un, encara que no ha donat més detalls.

Tillerson ha criticat durament les mesures de boicot econòmic de la Xina cap a Corea del Sud pel desplegament al seu territori de l'escut nord-americà THAAD –destinat a interceptar míssils nord-coreans però criticat per Pequín per considerar que compromet la seva seguretat– i les ha qualificat d'"inapropiades i problemàtiques".