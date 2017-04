La participació a les eleccions franceses iguala aquest migdia la de les eleccions de 2012

Prop de 47 milions de francesos estan cridats a les urnes per votar aquest 23 d'abril a la primera volta d'una elecció presidencial plena d'incògnites. Tot i que el nombre d'indecisos és alt, aquest migdia la participació ja era d'un 28,54%. Els principals candidats ja han votat : Macron, Le Pen, Fillon i Mélenchon.



Els sondejos pronostiquen que el Front Nacional, el partit d'ultradreta, passarà a una segona volta. Mai fins ara s'havia contemplat aquesta possibilitat d'una forma tan segura. El líder de les enquestes és Emmanuel Macron, un desconegut per la majoria de francesos fa només cinc anys. Però el cert és que pot passar qualsevol cosa: el quatre candidats principals ho són per poca diferència. Queden enrere els temps de la bipolarització: la vida política francesa ja no és monopoli de la dreta conservadora i el Partit Socialista, eterns rivals a la segona volta.

Avui, aquesta primera ronda ja es viu a França com un canvi de paradigma. Dels onze candidats, només dos passaran a la segona volta. Els col·legis electorals tancaran a les grans ciutats a les 20h del vespre i a les 19h a la resta de localitats. Es preveu que els primers resultats de l'escrutini arribin poc més tard de les 20h.