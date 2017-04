El G-7 pressiona Rússia perquè deixi d’ajudar Al-Assad

L’atac químic de Síria ha convertit l’aïllacionista Donald Trump a l’intervencionisme humanitari. “Ens comprometem a fer responsable qualsevol que cometi crims contra innocents arreu del món”, va assegurar ahir el secretari d’Estat dels Estats Units, Rex Tillerson, hores abans de l’inici de la cimera de ministres d’Exteriors del Grup dels Set (G-7) que se celebra fins avui a la ciutat de Lucca, Itàlia.

La declaració de Tillerson és una mostra més del gir en política exterior del president nord-americà. El dia anterior el seu govern s’havia marcat com a prioritat la sortida del poder del president sirià, Baixar al-Assad, per posar fi a sis anys de guerra civil siriana. Trump -que durant la campanya presidencial va advocar per idees aïllacionistes i proteccionistes- sembla abraçar ara un lideratge més intervencionista per a la primera potència militar del món. La seva decisió ràpida i unilateral de bombardejar dijous passat el règim d’Al-Assad, com a represàlia per l’atac amb armes químiques contra la població, va sorprendre la comunitat internacional.

El conflicte a Síria també ha canviat el seu to amical amb Rússia, i complica la seva aposta inicial per restablir les relacions amb aquest país. A Lucca, els Estats Units es van unir als altres membres del G-7 -el Canadà, Alemanya, Itàlia, el Japó i el Regne Unit- per pressionar Moscou perquè deixi de donar suport al president Al-Assad.

Els ministres d’Exteriors de les grans potències van discutir possibles noves sancions contra Damasc i Moscou. Rússia “té dues opcions, estar al costat del règim de Baixar al-Assad o treballar amb la resta del món per trobar una solució política per a Síria”, va afirmar el ministre d’Exteriors del Regne Unit, Boris Johnson. Tot i així, alguns països es van mostrar en contra de la proposta britànica de sancionar Rússia. “Ara hem d’intensificar el diàleg amb el govern rus -va explicar al diari Financial Times un funcionari present en les negociacions-. No hauríem d’arraconar Rússia, ja que podríem provocar un enfortiment del seu vincle amb el règim sirià”.

Johnson també va subratllar que els alts diplomàtics van intentar donar a Tillerson un missatge “clar d’Occident” per al govern rus.

Visita a Moscou

El secretari d’Estat nord-americà arribarà aquest vespre a Moscou per a una reunió bilateral amb el seu homòleg rus. El Kremlin va informar ahir que el president de Rússia, Vladímir Putin, no es reunirà amb l’expresident d’Exxon Mobile, amb qui durant anys va mantenir una bona relació.

En la commemoració de la massacre de Santa Anna de Stazzema, a prop de Lucca, Tillerson va tornar a criticar el govern de Putin per la seva aliança amb Al-Assad i per haver permès l’atac químic que va causar la mort de més de 80 persones, moltes de les quals eren nens. “Rússia s’havia compromès a assegurar que els arsenals químics sirians fossin destruïts. Però no ho ha fet i ha permès l’atac”, va dir.

Les tensions per la guerra civil siriana entre Rússia i les grans potències, especialment els Estats Units, han augmentat en els últims dies. El Kremlin continua negant les acusacions d’aquests països contra el seu aliat -el més important a la regió- sobre l’atac químic, i ha demanat una investigació internacional “imparcial” i “exhaustiva”. A més, juntament amb Síria, l’Iran i la milícia Hezbol·lah, va advertir Washington que si torna a atacar el règim sirià respondran.

Sobre les crides a la dimissió d’Al-Assad, Moscou va afirmar que no serviran per posar fi a una guerra que ha provocat més de 300.000 morts i milions de refugiats. “Tornar als pseudointents de resoldre la crisi repetint el mantra que Al-Assad ha de dimitir no ajudarà a millorar les coses”, va subratllar Dmitri Peskov, el portaveu del president rus.

Els ministres d’Exteriors del G-7 també van debatre altres qüestions de l’agenda internacional, com la lluita contra el terrorisme, la situació a Líbia i Ucraïna, les provocacions de Corea del Nord i l’acord sobre el programa nuclear de l’Iran. La reunió a Lucca tenia com a objectiu preparar la cimera de presidents de govern i primers ministres del grup que tindrà lloc a la ciutat siciliana de Taormina el 26 i 27 de maig.

El conflicte sírià i el missatge dur del G-7 a Moscou posen obstacles a la reunió de Tillerson amb membres del govern de Putin. El president rus recela ara de Washington.

Lluita antiterrorista

El diplomàtic nord-americà espera millorar les relacions amb Rússia per aconseguir una cooperació entre els dos països en la lluita contra el grup jihadista Estat Islàmic. La principal prioritat en l’àmbit exterior del president Trump és acabar amb l’amenaça terrorista. El seu gir en la visió exterior, escenificat a Síria, ha causat incertesa i ha descol·locat tant el Kremlin com els seus aliats. “M’agrada ser impredictible”, va advertir en campanya.