Israel homenatja els sis milions de jueus exterminats durant el nazisme

Milions d'israelians han paralitzat les seves activitats i les sirenes antiaèries han sonat per tot el país aquest dilluns per honrar els sis milions de jueus morts durant el nazisme, durant la commemoració del Dia en Record de l'Holocaust.

Minuts abans de les deu del matí, els conductors han aturat els vehicles, tant en ciutats com en carreteres i autopistes, per mostrar el seu respecte als morts i la seva determinació de mantenir viva la memòria perquè un afer com aquest no es repeteixi. Els vianants també han deixat de caminar per guardar dos minuts de silenci.

"Commemorem les víctimes de l'Holocaust. És un moment de molt sentiment, que toca l'ànima i l'esperit", ha dit una vianant després de mantenir els dos minuts de silenci al carrer.

"Recordes les víctimes, les tragèdies i tota la perversitat que podem tenir quan no coneixem la paraula de Déu", diu.

Durant el matí d'aquest dilluns, al Parlament d'Israel s'han llegit desenes de noms de víctimes de l'Holocaust. Davant del mateix edifici s'ha encès una espelma de record i s'hi han llegit uns versicles de la Torà.

Testimoni del canceller austríac

El canceller austríac, Christian Kern, que és de visita oficial al país, també ha participat als actes, i aquest diumenge va explicar que la seva mare havia ajudat una parella jueva de Viena a amagar-se de les tropes nazis.

"La meva àvia treballava a casa d'una família jueva a Viena, i quan els nazis van arribar al poder van haver d'amagar-se. La meva mare, amb onze anys, els portava menjar i aigua cada dia, fins que es va topar amb homes de la Gestapo a l'entrada de l'amagatall", ha relatat Kern al mitjà digital israelià 'Ynet'.