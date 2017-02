Juncker afirma que "els britànics pagaran una factura molt cara" pel Brexit

Jean-Claude Juncker, president de la Comissió Europea, afirma que els ciutadans britànics pagaran una factura "molt cara" per la seva decisió de deixar la Unió Europea. Segons ha afirmat el president al Parlament Federal Belga, la sortida "no serà a cost reduït o zero".

També s'ha referit a la negociació que es durà a terme pròximament afirmant que "serà difícil" donant a entendre que l'entesa sobre les modalitats de sortida no seran fàcils.

El polític luxemburguès també s'ha referit al futur model de les relacions internacionals, afirmant que hi haurà "un nivell nacional, un nivell federal i un nivell regional". Per tant, Juncker ha afirmat que "d'aquí a una vintena d'anys la competició no serà entre nacions, sinó entre regions", considerant que Europa representarà una sola regió.

Juncker, home "policrisi"

El president de la Comissió ha afirmat que afronta, des que va arribar al càrrec, una "policrisi". "Vaig passar el primer semestre de 2015 amb la crisi grega, que està en curs de ser resolta". També s'ha referit a la crisi de Síria, "que per desgràcia, encara perdura", la crisi del Brexit i l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca: "hi ha crisi per totes part, començant pel Brexit". Sobre aquest fet, Juncker ha recordat que hi ha dos anys per negociar les modalitats del divorci. "Els nostres amics britànics tenen que entendre que la integració europea se seguirà desenvolupant reafirmant els llaços que hi ha entre nosaltres".

Demana "tendresa" per l'euro

Juncker ha demanat també "tota la tendresa institucional" perquè la UE resolgui la crisi econòmica, financera i "monetària". Segons el mandatari, " els problemes no han estat resolts de forma sencera". Per al president de la Comissió l'euro no és sinònim d'austeritat.