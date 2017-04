Le Pen planta cara al "vell front podrit"

La candidata ultradretana a la presidència francesa, Marine Le Pen, ha criticat aquest dilluns les crides de la majoria de partits a frenar el seu avanç en la segona volta de les presidencials, el proper 7 de maig, davant del socioliberal Emmanuel Macron.

En un viatge de campanya a Rouvroy, al nord del país, Le Pen, líder del Front Nacional (FN), ha carregat contra aquest " vell front republicà podrit que ja ningú vol" i que "intenta aliar-se" al voltant de Macron, exministre d'Economia amb l'actual president.

Entre els que han sol·licitat ja el vot per Macron hi ha la formació conservadora Els Republicans i el Partit Socialista; els candidats, François Fillon i Benoît Hamon, respectivament, van quedar a les eleccions en tercer i cinquè lloc.

Per contra, l'esquerrà Jean-Luc Mélenchon no ha llançat una consigna de vot, però el seu director de campanya, Manuel Bompard, va matisar la nit electoral que era "obvi" que no ho farien per a Le Pen.

Amb el 97% dels vots escrutats, la ultradretana aconsegueix a la primera volta el suport del 21,43% dels electors, per darrere de Macron, que encapçala l'escrutini amb el 23,86%.

"No hi ha decepció, creieu-me", ha afegit Le Pen, que ha dit que la seva agrupació és "plena d'esperança i dinamisme"