Rússia prorroga el permís de residència a Edward Snowden fins el 2020

Rússia ha prorrogat fins el 2020 el permís de residència a l'exanalista de l'Agència de Seguretat Nacional (NSA), el nord-americà Edward Snowden, segons la portaveu del Ministeri d'Afers Exteriors rus, Maria Zajárova. En un missatge publicat a la xarxa social Facebook, Zajárova afirmava que "el més divertit és que l'exsubdirector de la CIA no sap que a Snowden se li acaba de prorrogar el permís de residència a Rússia".

Zajárova es referia a un article de Michael Morell, exsubirector de la CIA, en què afirmava que el president rus, Vladímir Putin, podia fer-li un " perfecte regal d'investidura" a Donald Trump: l'extradició d'Edward Snowden. "El que proposa aquest home de la CIA és la ideologia de la traïció", ha subratllat la portaveu d'Exteriors. El seu advocat, Anatoly Kucherena, ha afirmat a l'agència russa RIA, que el seu client podria arribar a tenir els beneficis de la ciutadania russa d'aquí a un any. Per obtenir-la, hauria d'estar un total de cinc anys al territori. Ja en porta quasi quatre.

Snowden va filtrar el 2013 detalls de programes d' espionatge d'ampli abast nacional i internacional i es va refugiar a Rússia per evitar ser processat als Estats Units. Segons l'advocat Anatoli Kucherena, l'exanalista de l'NSA ha trobat feina a Rússia en el sector de la tecnologia de la informació, encara que per motius de seguretat el seu parador és secret.

Reaccions a la llibertat de Manning

L'encara president dels Estats Units, Barack Obama, va anunciar dimarts que perdona la pena de presó per a l’exsoldat Chelsea Manning, reclosa per haver filtrat documents secrets militars a Wikileaks. L’alliberament es farà efectiu el 17 de maig, quan Donald Trump ja portarà quatre mesos a la presidència dels Estats Units. El cas va suposar la filtració més gran de la història del país.

Obama perdona Chelsea Manning a pocs dies de plegarEn aquest sentit, Snowden es va congratular per la decisió, que en el seu cas no es produirà per "no haver comparegut davant dels tribunals nord-americans", segons va afirmar el mateix Obama. L'exanalista va publicar un tuit dient: "Deixin-me que ho digui honestament, de bon cor: Gràcies, Obama".

Let it be said here in earnest, with good heart: Thanks, Obama. https://t.co/IeumTasRNN — Edward Snowden (@Snowden) 17 de gener de 2017

Edward Snowden també va tenir paraules dirigides a directament a Chelsea Manning: "En cinc mesos, seràs lliure. Gràcies pel que has fet per a tothom, Chelsea. Sigues forta una mica més de temps!".

In five more months, you will be free. Thank you for what you did for everyone, Chelsea. Stay strong a while longer! https://t.co/PaLvJDvDbl — Edward Snowden (@Snowden) 17 de gener de 2017

Per la seva part, Julian Assange, qui gràcies a ell va filtrar tot el material a través de Wikileaks, també va publicar un missatge a través del compte del mitjà: "Gràcies a tots els que han fet campanya per la clemència de Chelsea Manning. El seu coratge i determinació han fet possible l'impossible". El 'ciberactivista' va dir la setmana passada que si Obama suspenia la condemna de la exsoldat es lliuraria a la justícia nord-americana, un compromís que la seva advocada, Melinda Taylor, ha reiterat avui: "Tot el que (Assange) ha dit es manté".

Thank you to activists around the world for never giving up in the fight for Chelsea Manning's freedom. #ChelseaFree — Courage Foundation (@couragefound) 17 de gener de 2017

Manning va filtrar el 2010 a Assange un nombre rècord de documents secrets (470.000 registres de les guerres de l'Iraq i l'Afganistan, 250.000 cables del Departament d'Estat i altres documents classificats) que van suposar un revés per a la diplomàcia nord-americana quan Wikileaks els va publicar. El juny d'aquest any, Manning, que llavors es deia Bradley, va ser detinguda, i el 2013 condemnada a 35 anys de presó.