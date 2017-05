Els Estats Units sospiten que Corea del Nord està al darrera del ciberatac global

Les noves proves digitals apuntarien a 'hackers' relacionats amb Corea del Nord com a principals sospitosos del ciberatac ransomware 'WannaCry', que ha afectat sistemes operatius d'ordinadors d'arreu del món, segons experts en seguretat i serveis d'intel·ligència d'Estats Units. Així ho ha publicat avui el 'The New York Times' en un article, que afegeix que no hi ha indicis conclusius i que passaran mesos fins que les investigacions puguin acusar oficialment el règim de Pyongyang.

Per assenyalar Corea del Nord, els experts es basen en la semblança del codi del randsomware 'WannaCry' amb altres altres atacs causats per 'hackers' nord-coreans. Investigadors de Google i Kaspersky han confirmat les similituds en el codi, que no és fàcil de reconèixer, segons les fonts. A més, han trobat versions anteriors del ransomware que utilitzen eines que també es van fer servir en l'atac a Sony Pictures Entertainment, al banc central de Bangladesh i a bancs polonesos durant el mes de febrer. Tot i així, volen investigar més possibles semblances per estar més convençuts de les acusacions.

La investigació de l'origen de l'atac ha confirmat que el ciberatac va ser causat utilitzant vulnerabilitats de sistemes Microsoft que van ser presumptament robats de la NSA i publicades fa un mes per un grup de 'hackers' anomenat 'Shadow Brokers'. L'agència Nacional de Seguretat i la CIA haurien desenvolupat aquestes vulnerabilitats per entrar a ordinadors aliens amb l'objectiu d'aturar amenaces com ara els programes nuclears de l'Iran o els míssils de Corea del Nord. No hi ha proves que apuntin Corea del Nord com a sospitosa de robar aquesta informació i la principal hiòtesis sosté que podria haver sigut un treballador de l'agència.