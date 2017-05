Theresa May s’absenta de la cimera del G-7 abans que acabi

El president del Consell Europeu, Donald Tusk, es va mostrar ahir apocalíptic a la cimera del G-7 i va advertir: “Si no aconseguim més unitat, la situació del món se’ns pot escapar de les mans”. Malgrat això, la primera ministra britànica, Theresa May, va tornar anit al Regne Unit i aquest dissabte s’ha absentat de les últimes sessions de la trobada que han de servir per consensuar el comunicat final que, de moment, continua completament obert. May va justificar que volia seguir de prop les investigacions sobre l’atemptat a Manchester de dilluns passat.

Fins ara els països més industrialitzats del món que constitueixen el G-7 - Alemanya, el Canadà, els Estats Units, França, Itàlia, el Japó i el Regne Unit- només han arribat a un únic acord durant la trobada. En concret, sobre com frenar la difusió de continguts que inciten al terrorisme a internet. El que per a alguns pot semblar un resultat discret, el president dels EUA, Donald Trump, ho va presentar com un triomf. El mandatari nord-americà va escriure aquest dissabte a Twitter: "Grans reunions al G-7 avui. Molts temes importants en discussió. El primer a la llista és el terrorisme, per suposat".

No obstant això, queden molts aspectes sobre la taula. Per exemple, el comerç internacional, la immigració o el canvi climàtic, sobre els quals difícilment hi haurà acord, sobretot per l’oposició dels Estats Units. Prova d’això és que Trump ja ha anunciat que no oferirà una roda de premsa a final de la cimera, malgrat que inicialment estava prevista com a tancament de la seva gira internacional de nou dies. Això sí, abans de tornar a Washington, l’inquilí de la Casa Blanca anirà a la base militar de Sigonella, també a Sicília, per saludar a les tropes nord-americanes que es troben desplegades allà.

Big G7 meetings today. Lots of very important matters under discussion. First on the list, of course, is terrorism. #G7Taormina — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de mayo de 2017

La cancellera alemanya, Angela Merkel, tampoc compareixerà davant els mitjans de comunicació. Es limitarà a llegir una declaració davant els mitjans de comunicació del seu país, com és habitual en la mandatària en aquest tipus de trobades.

A les cimeres del G-8 que es van celebrar entre 2002 i el 2006 -el selecte grup estava format aleshores per vuit països fins que el 2014 Rússia va ser expulsada per envair Crimea-, també va resultar molt difícil arribar a un acord final. Malgrat això, fins i tot quan existien importants discrepàncies, sempre va ser possible aconseguir el consens en l’últim moment a la mateixa cimera.