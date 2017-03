Troben "un gran nombre" d'esquelets de nens en un antic convent d'Irlanda

La comissió que investiga a Irlanda les cases d'acollida dirigides per ordes religioses catòliques ha informat aquest divendres de la descoberta d' "un gran nombre" d'esquelets humans en cambres subterrànies d'un centre gestionat per monges a la localitat de Tuam, a l'oest del país.

L'anomenada Comissió sobre Mares i Nadons s'ha declarat "commocionada" per la troballa de les restes humanes a 17 de les 20 càmeres subterrànies excavades pels experts forenses en les últimes setmanes. "Entre les restes hi ha un gran nombre d'individus d'edats compreses entre les 35 setmanes de gestació i els 2 o 3 anys", ha explicat el seu portaveu respecte al centre de Tuam, en funcionament com a casa d'acollida per a mares solteres entre 1925 i 1961.

El govern de Dublín va establir la comissió l'any 2014 per aclarir aquest assumpte, després que es denunciés la possible existència de 800 esquelets de nens en una fossa propera a un centre religiós de les Germanes dels Bons Socors.

En concret, les seves indagacions intenten fer llum sobre els alts índexs de mortalitat infantil registrats en aquestes institucions durant el segle passat, les pràctiques d'enterraments dels morts, les polítiques d'adopcions i certs programes de vacunació experimental.

El govern ha estimat que unes 35.000 mares solteres van passar per algun dels 10 centres d'acollida gestionats per ordes de germanes catòliques des de la creació de l'estat irlandès el 1922 fins a la dècada dels seixanta.

El 2013, una altra investigació oficial va revelar el comportament de les monges catòliques en les anomenades Bugaderies de la Magdalena, on entre 1922 i 1996 milers d'internes van treballar en un règim de semiesclavitud i abusos.