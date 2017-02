Trump alerta l'Iran que està jugant amb "foc"

El president nord-americà alerta a l' Iran que "està jugant amb foc". A través del seu canal habitual de relacionar-se amb el món, Donald Trump ha subratllat que els iranians "no aprecien com d'amable va ser amb ells el president Obama", un caràcter del qual es desmarca. "Jo no!", conclou en el seu tuit.

Iran is playing with fire - they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de febrer de 2017

Trump planeja imposar sancions a organitzacions iranianes en un intent d'augmentar la pressió sobre Teheran, en resposta a la nova escalada militar després de les proves que ha fet amb dos nous míssils balístics . Segons la cadena CNN, les mesures podrien donar-se a conèixer entre avui i dissabte.



Segons aquest mitjà, senadors nord-americans -republicans i demòcrates- han advertit en una carta enviada a Trump que els líders iranians " haurien de sentir prou pressió per aturar les seves activitats desestabilitzadores , que inclouen el patrocini de grups terroristes i proves amb míssils".

Iran unmoved by threats as we derive security from our people. We'll never initiate war, but we can only rely on our own means of defense. pic.twitter.com/TxlSEL8rjj — Javad Zarif (@JZarif) 3 de febrer de 2017





El tuit de Trump ha estat respost immediatament pel ministre d'Afers Exteriors de l'Iran, Mohammad Javad Zarif, que a través de la mateixa xarxa ha menyspreat les paraules del nord-americà. Zarif ha afirmat que l'Iran és "indiferent a les amenaces" i assegura que el seu govern "mai iniciarà cap guerra", tot i que apel·lant a la seguretat nacional indica que només pot confiar en en els seus propis mitjans de defensa.