Trump sobre les amenaces nuclears de Corea del Nord: "No passarà"

El president electe dels EUA, Donald Trump, ha contestat a través de Twitter - el seu canal habitual per fer declaracions des que va ser escollit- a les amenaces de Corea del Nord i ha assegurat que el país no desenvoluparà una arma nuclear que pugui posar en perill la seguretat dels Estats Units.





North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de gener de 2017

"Corea del Nord acaba d'afirmar que es troba en l'etapa final de desenvolupament d'una arma nuclear capaç d'arribar a zones dels Estats Units. No passarà!", diu el tuit del republicà, fent referència al discurs que va fer aquest dilluns el líder nord-coreà Kim Jong-un.

Trump també s'ha referit a la Xina, en un altre missatge a la mateixa xarxa social, i ha criticat la passivitat de Pequín davant les amenaces de Corea del Nord i la seva política comercial i monetària. El magnat considera que la devaluació del iuan per les autoritats xineses és "devastadora" per l'economia nord-americana.



"La Xina ha pres quantitats enormes de diners i riquesa dels Estats Units, però no ajudarà amb Corea del Nord. Què bonic!", ha tuitejat.

China has been taking out massive amounts of money & wealth from the U.S. in totally one-sided trade, but won't help with North Korea. Nice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de gener de 2017

La resposta del govern xinés no s'ha fet esperar. "Tothom ha pogut veure els nostres esforços, que han sigut reconeguts per la comunitat internacional, i com a membres permanent del Consell de Seguretat de l'ONU hem pres part activa en la qüestió coreana" ha dit el portaveu d'Exteriors xinés, Geng Shuang.

Geng ha afegit que "la cooperació econòmica entre la Xina i els EUA és mútuament beneficiosa i, si sorgeixen problemes, han de resoldre's apropiadament, mitjançant el diàleg i les consultes".