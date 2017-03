Trump decreta un nou vet migratori contra sis països de majoria musulmana

Donald Trump torna a carregar contra els ciutadans de sis països de majoria musulmana -l'Iran, Somàlia, Síria, el Iemen, Líbia i el Sudan- prohibint-los amb una nova llei l'entrada als Estats Units. Aquest cop queda fóra del vet migratori l'Iraq, un país aliat dels EUA en la lluita contra l'Estat Islàmic, després de les queixes del Pentàgon.

Amb aquest nou decret, signat aquest dilluns, Trump tracta d' esquivar la justícia, que va tombar la seva primera iniciativa per vetar als ciutadans dels citats països.

L'ordre nova manté algunes de les mesures que ja preveia l'anterior -el vet està previst que duri 90 dies- però inclou alguns canvis per tal d'impedir que els tribunals la bloquegin. Per exemple, assegura que desenes de milers de residents legals permanents -o que tenen permisos de treball- provinents dels sis països vetats no es vegin afectats per la mesura.

Mentre que l'antic decret imposava les restriccions de manera immediata, la nova no entrarà en vigor fins al 16 de març per evitar els problemes que es van crear l'altra vegada.