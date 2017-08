Trump és durament esbroncat pels antiracistes a Nova York

Donald Trump ha tingut una dura tornada a casa. En la seva primera visita a Nova York des que va arribar a la Casa Blanca, milers de persones han envoltat la Trump Tower -on el president nord-americà tenia abans la residència- i l’han esbroncat amb crits de "Vergonya!", en al·lusió a la seva tova reacció inicial als atacs neonazis a la localitat de Charlottesville, a Virgínia.

Els manifestants han corejant càntics com "No és el meu president", "No Trump", "No Ku Klux Klan", "No feixistes als Estats Units" o directament "Nova York t’odia". Alguns carrers estaven tallats i la Trump Tower protegida amb un gran desplegament policial.

Laura és professora i una de les persones que ha protestat contra el president nord-americà: “No ha condemnat els supremacistes blancs, no els anomena pel seu nom com fa amb altres grups com els musulmans, per exemple”, justifica. “Discrimina tots els grups, excepte els racistes”, afegeix Michelle, una altra manifestant. “A més, governa la Casa Blanca com si fos un tirà. Fa molta por tot plegat amb la seva actitud cap a Corea del Nord. Nosaltres no volem viure amb por”, confessa.

Durant la protesta, alguns dels manifestants han demanat a Trump que cessi al cap d’estratègia de la Casa Blanca, Steve Bannon, per la seva connexió amb l’extrema dreta neonazi. “El fet que tingui Steve Bannon dins el seu equip és un senyal inequívoc que està a favor dels racistes”, opina Laura, en al·lusió al president nord-americà.

Un altre manifestant, James, comenta que “tot i que Trump és de Nova York, sembla que no ho sigui, perquè tot el que ell representa és just el contrari del que simbolitza aquesta ciutat”. “Està clar que Nova York no estima Trump”, afegeix.

Un ninot del president

Al costat de Central Park, diverses persones vestides de negre han realitzat un funeral simbòlic per Heather Heyer, la dona de 32 anys atropellada de forma intencionada per un jove neonazi aquest cap de setmana a Charlottesville. Un altre grup de manifestants ha instal·lat una rata inflable gegant amb la cara de Trump -cabell ros i dents prominents- en actitud arrogant. El ninot inflable és una imitació de les rates gegants que els sindicats de treballadors col·loquen davant de les companyies que exploten els treballadors.

Precisament, els directors executius de les empreses Merck, Under Armour i Intel que formaven part del grup assessor de Trump, l’anomenat American Manufacturing Council, han decidit sortir d’aquest col·lectiu perquè el president no va condemnar inicialment les agressions neonazis a Charlottesville.

D’altra banda, a la ciutat de Durham, a Carolina del Nord, un grup de manifestants ha tirat a terra un monument de la Confederació, un soldat, que representa el racisme.